Brian Afanador apenas necesitó de 23 minutos para vencer al guatemalteco Kevin Montufar en la primera ronda de la Copa Panamericana ITTF en el Coliseo Mario “Quijote” Morales en Guaynabo.

El boricua dominó cómodamente con parciales de 11-4, 11-4, 11-5 y 11-3 para adelantar a cuartos de final donde le espera el paraguayo Marcelo Aguirre.

“Gracias a la preparación, estuve óptimo y ahora es recuperar para mañana”, fueron las primeras declaraciones de Afanador después del partido. “Realmente uno nunca espera que sea cómodo, espera un partido difícil. Uno se prepara para dar hasta lo último y eso fue lo que me motivó”.

Ganar el cuatro sets le permite tiempo de descanso para el duelo contra Aguirre.

“Es importante por la recuperación. Si me iba a un parcial adicional o se prolongaba el partido, obviamente, uno se cansa y fatiga. Que se haya ido a cuatro parciales fue bueno”, explicó.

Uno se prepara para dar hasta lo último y eso fue lo que me motivó -Brian Afanador

Afanador entiende que el acondicionamiento físico que completó previo a la Copa Panamericana será beneficioso.

“Físicamente me he preparado físicamente. Trabajé en perder unas libras que me venía más pesada. Estoy más liviano, más ágil”, dijo.

Asimismo, anticipó un reñido encuentro contra Aguirre.

“Marcelo es un jugador muy bueno. Está mejor clasificado, voy con todo, las expectativas son las mismas, así que voy por todo”, aseguró Afanador. “Estuvimos viviendo juntos en Suiza hace años. Él ha mejorado, yo también y la última vez que jugamos fue en el Mundial y salió con la victoria, pero esta vez vamos por la revancha”, concluyó.