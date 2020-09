El tenimesista olímpico y capitán de la selección nacional de Puerto Rico, Brian Afanador, anunció hoy en un emotivo video que será padre de una niña.

Con la canción de fondo de You’ll Be In My Heart, de la película de Tarzan, el video muestra a la pareja en una finca. Al final, aparece la frase: “It’s a girl”.

“Deseoso por tenerte conmigo para abrazarte, besarte, cuidarte, educarte y encaminarte el resto de nuestras vidas. #genderreveal”, escribió el atleta.

También puede leer: Brian Afanador se convertirá en padre

El pasado 28 de agosto, Afanador anunció que su pareja, Noralis Soé Lugo, tenía seis meses de gestación.

En ese entonces, el tenimesista, quien se encontraba entrenando en aislamiento en su pueblo de Utuado mientras aguarda por la reactivación de los torneos de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, expresó sentirse emocionado con la nueva etapa que está viviendo junto a su familia.