Arecibo. Los fanáticos de Puerto Rico llegaron en grandes números a la orilla de La Marginal. Los aplausos y vítores se escucharon cuando Brian Toth fue presentado o cuando se subía a una ola. Y a pesar del resultado no deseado, fue recibido como héroe al salir del agua, con el mismo estribillo que se ha escuchado toda esta semana: “¡yo soy boricua, pa que tú lo sepas!”

Las esperanzas de la delegación boricua de conseguir un boleto a las Olimpiadas de París 2024 se esfumaron durante la mañana del sábado con la eliminación de Toth en la octava ronda del repechaje del “World Surfing Games” que se disputa en Arecibo. Toth terminó cuarto en su heat, del cual solo los primeros dos surfistas adelantaban.

Toth, quien hasta el viernes se había mantenido en el evento principal al adelantar hasta la quinta ronda, no tenía margen de error en el repechaje. Y lastimosamente para sus aspiraciones, el penúltimo día del evento fue su jornada de menor rendimiento, traicionado en parte por las olas que nunca le llegaron.

Brian Toth fue el puertorriqueño que más tiempo permaneció en la competencia. ( Alejandro Granadillo )

Encima, con rivales tan duros como los que le tocaron en su heat, tuvo todo en contra.

El mexicano Sebastián Williams tiró con todo en las olas de Rastrial, totalizando 12.00 puntos para imponerse sin dificultad, gracias a una puntuación de 7.00 en su segunda ola, la mejor nota de dicho heat.

Las notas finales de los otros dos competidores que concluyeron por encima del boricua, demuestran lo duro que estuvo el heat, con el alemán Tim Elter arribando segundo con 10.54 puntos para avanzar junto a Williams a la novena vuelta del repechaje.

En tanto el italiano Leonardo Fioravanti, que antes del Mundial ya estaba clasificado para los Juegos de París 2024, se eliminó al cerrar tercero con puntuación de 9.60.

Toth, quien se vio afectado porque casi no pudo coger olas durante la mayor parte de los 25 minutos que duró su ‘heat’, terminó subiéndose a seis, pero sin mayores consecuencias. En sus dos mejores puntuaciones solo tuvo 3.23 y 3.03 para sumar 6.26 en la cuarta posición.

“No me hace llorar, por ahora. De seguro una lágrima se me va a salir horita”, dijo Toth sobre las sensaciones que vivió al ver el recibimiento que le dio la afición del patio tras salir del agua hasta la zona mixta.

“Pero estoy contento, pasé par de rondas (del Mundial). Eso era lo que quería hacer. Poner un buen ‘performance’ aquí. Me siento bien, el cuerpo está bien, mentalmente estaba bien, estuve peleando todo el heat. No me salía. El océano no estaba a mi favor. Quizás lo traté de forzar un poquito buscando aquí y allá, pero lo que pasó, pasó”.

Toth, de 38 años, fue el más veterano de la delegación de Puerto Rico en competir en este Mundial, y el más lejos que llegó, al cubrir cinco de las seis rondas que tienen el ‘main event’ antes de la final, y llegar hasta la octava vuelta del repechaje, en la que tenía incluso una ligera posibilidad de haber asegurado un boleto hacia las Olimpiadas si hubiera pasado hasta la novena.

“Sí, ellos empezaron super bien. Parece que ellos estaban en el ‘spot’ cuando entraban las olas. Pero felicitaciones a ellos. Vamos a ver qué pasa. Todavía, supuestamente, hay un chance mínimo. Vamos a ver. Si no, todo el mundo gozó”, agregó satisfecho por el apoyo de los puertorriqueños desde el pasado domingo, cuando tuvo su primera aparición en la ola de Margara al otro extremo de la Marginal.

Posibilidad remota de una invitación a París

El presidente de la Federación de Surfing de Puerto Rico, Oscar Martínez Borrás, dijo que aunque es remota, hay una posibilidad de que la isla obtenga un cupo para los Juegos Olímpicos de todos modos, por la regla de universalidad que aplica la International Surfing Association (ISA), y que concede un espacio para las Olimpiadas en cada rama.

“El puesto de universalidad es un puesto que creó la ISA para darle la oportunidad a países que tengan menos de ocho representantes en las Olimpiadas, en total entre varios deportes. Puerto Rico no cualifica para eso. Sin embargo, si no se llena ese espacio porque ningún país cumple con ese criterio de tener menos de ocho representantes (en París), y número 2, estar entre los mejores 50, pues ese espacio se abriría y ahí entonces cabría la posibilidad dependiendo de los resultados finales de este evento”, explicó Martínez Borrás.

Havanna Cabrero se ganó la admiración del público que asistió al "World Surfing Games" en La Marginal en Arecibo. ( Alejandro Granadillo )

Toth, por otro lado, agradeció el apoyo que recibió a lo largo de toda la semana, uno que incluso sorprendió a participantes de otras delegaciones.

“Me siento contento. Toda la casa está super orgullosa conmigo, me estaban dando apoyo hasta hoy”, agregó Toth sobre los compañeros de la delegación, que estuvo compuesta además por Dwight Pastrana y Ricardo Delgado, en la rama masculina, y Havanna Cabrero, Mia Calderón y Jolaris Carreras, en la femenina. “De seguro todos nosotros vamos a poner par de cervecitas ahí a enfriar, a relajar, y ver qué pasa en estos días. Y nada, pues ir al trabajo normal ahora”.

Del agua en Arecibo, al fuego de Texas

Toth, quien es bombero forestal, hará la transición del agua al fuego pues dijo que es bastante seguro que será asignado para trabajar en los incendios que están devastando el norte de Texas.

Toth habrá pasado del evento de surfing más importante del mundo en 2024, previo a las Olimpiadas, al suceso que está acaparando titulares en todo el globo por el impacto causado en ese estado de Estados Unidos.

“Pensaba que iba a llegar a la final. Las expectativas mías estaban bien altas. Como llevaba un año entrenando puramente aquí, surfeando y en el gimnasio, yo sabía que el resultado iba a llegar”, dijo antes de reaccionar a la pregunta de qué será lo próximo en su carrera.

“No sé, quizás me van a enviar para Texas. Hay un fuego gigante allá. Tengo que descansar y hacer ‘refresh’ el martes y el miércoles, y quizás para Texas a pelear con el fuego”.

Listas las finales del domingo

La final del evento principal, así como del repechaje, serán el domingo en La Marginal, como antesala a la gran final a la que avanzan los dos mejores surfistas del ‘main event’ y los dos mejores del repechaje.

El sábado, en los dos heats de la ronda seis del evento principal, correspondiente a semifinales, clasificaron el brasileño Gabriel Medina y el francés Joan Duro, desde el heat 1, y el peruano Alonso Correa junto al también francés Kauli Vaast, en el heat 2.

Los cuatro se enfrentarán el domingo en la séptima ronda, equivalente a la final del ‘main event’, y los dos mejores disputarán luego el título Mundial a última hora.

En la rama femenina, las cuatro finalistas del evento principal son la peruana Sol Aguirre, la australiana Sally Fitzgibbons, la francesa Johanne Defay, y la española Nadia Erostarbe. De igual forma las dos mejores disputarán la gran final con las dos mejores que lleguen desde el repechaje.