Gurabo. El principal corredor del proyecto ‘WAR 800’ de atletismo, Wesley Vázquez, tendrá un calendario de hasta 13 carreras en el 2020, en el que aspira a llegar a final olímpica en el evento de los 800 metros y, como bono, romper la barrera del 1 minuto con 43 segundos.

En octubre pasado, Vázquez llamó la atención del mundo de los 800 metros en el Mundial de Doha al punto de que el plusmarquista de la prueba, el keniano David Rudisha, le pronosticó al orocoveño que haría 1:42 en su carrera.

Cinco meses después, en medio de su preparación para la temporada 2020, Vázquez dijo que será capaz de mejorar el 1:43.83 que hizo en el 2019, registro que es marca nacional.

PUBLICIDAD

“La meta es llegar a la final de la Olimpiada, sin importar el tiempo. Pero me siento capaz de mejorar el 1:43.83. Me siento mejor preparado mental y físicamente. Sé controlar los entrenamientos. Cada año que pasa es más fácil. No sé si es por la madurez y por lo que he aprendido. Pero lo puedo lograr”, dijo Vázquez, quien cumplirá 27 años en marzo.

Hace 12 semanas que se está preparando para lograr el sueño de llegar a una final olímpica bajo la tutela de su entrenador Carlos Guzmán y el impulso de la Federación de Atletismo de Puerto Rico, que ingenió el Proyecto ‘WAR 800’ en nombre de los tres corredores boricuas de 800 metros ya clasificados a Tokio 2020: Wesley Vázquez, Andrés Arroyo y Ryan Sánchez.

La meta es llegar a la final de la Olimpiada, sin importar el tiempo -Wesley Vázquez / Semifondista

Y el 3 de abril inicia su calendario de competencias con un evento en Gainsville, Florida. Su calendario incluye otras 12 pruebas entre las que figuran eventos de la Liga Diamante.

“Esa es su primera competencia de preparación para comenzar su competición internacional. Ese va a ser su fogueo”, dijo Guzmán.

Guzmán espera que Vázquez esté corriendo por debajo de 1:46 en mayo y para 1:43 en agosto.

Su segundo evento es una prueba de la Liga Diamante, en la apertura de la Liga en Doha, Catar. Vázquez hará al menos cuatro pruebas de la Liga Diamante previo a los 800 metros en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que inicia el 1 de agosto. Una de las pruebas es en China en mayo, la que podría ser suspendida debido a la crisis del coronavirus.

PUBLICIDAD

Entre el calendario, Vázquez correrá en Puerto Rico el 9 de mayo como parte del Campeonato Nacional en Carolina. Allí competirá ante Arroyo y Sánchez.

Arroyo y Sánchez tienen también un calendario de competencias de hasta 13 pruebas entre el continente americano y europeo. Sánchez competirá, por ejemplo, en las Justas de la LAI. En el 2019, Sánchez hizo 1:44.82 en las Justas.

“Vamos a invadir el mundo con ‘WAR 800’”, dijo Guzmán.

Vázquez tiene programado junto a Arroyo y Sánchez tres campamentos de entrenamientos previo a Tokio 2020. El primero será en Medellín, Colombia, del 20 al 28 de mayo. Los otros dos campamentos serán en España (28 de junio al 15 de julio) y Japón (15 al 30 de julio).