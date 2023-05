Por cerca de 30 años, Carlitos Colón llenó más canchas, coliseos y estadios que cualquier otro atleta en la historia de Puerto Rico, llevando alegrías y emociones a todos los rincones, desde Patillas hasta Aguadilla y desde Mayagüez hasta Fajardo.

Esto sin contar sus corridas en Estados Unidos, Japón, Canadá, República Dominicana, México y las Antillas Menores como uno de los principales representantes de la Isla en la lucha libre profesional durante ese transcurso de tiempo.

Sin embargo, a pesar de su impacto masivo en la cultura puertorriqueña y de haber sido exaltado al Salón de la Fama de la World Wrestling entertainment (WWE) en el 2014, su nombre nunca fue considerado en su patria para inducción al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.

Y es que en todo este tiempo ni siquiera había sido nominado, requisito indispensable para su consideración.

Hasta este año...

Para el 31 de mayo, Colón figurará a sus 74 años de edad y con delicado estado de salud por primera vez entre la lista de nominados que el Pabellón evaluará para exaltación en su clase del 2023.

Primera Hora se dio a la tarea de entrevistar a varias figuras del deporte local para auscultar si estaban de acuerdo con una posible inducción de Colón a este Pabellón y el apoyo fue vigorosamente unánime.

De hecho, la mayoría respondió con incredulidad de forma inmediata “¿Cómo es que Carlitos Colón no está ahí todavía?”

Uno de ellos fue el destacado expelotero y actual apoderado de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional, Yadier Molina.

“Yo pensaba que estaba ahí hace tiempo”, fue la primera reacción de Molina. “¡Seguro que tiene que estar ahí! Carlos es una leyenda de este país. Tiene mi apoyo total para estar ahí”.

De igual forma reaccionó Allans Colón, dirigente de los Cariduros de Fajardo en el BSN.

Carlitos Colón era ‘Tito’ Trinidad antes de ‘Tito’ Trinidad. Carlos era nuestro Michael Jordan, nuestro súper héroe, nuestro defensor de la patria contra todos los luchadores rudos que venían a Puerto Rico. Tiene que estar ahí y debe ser ahora, considerando sus percances de salud” - Wilhelmus Caanen / Dirigente de baloncesto

“¡Se supone que hubiese estado en el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño hace tiempo! Carlos Colón es sinónimo de lucha libre. Cuando piensas en lucha libre, él es el primero que viene a la mente. Los demás ‘corren para segunda’, como dice Giddel Padilla”, sostuvo Colón.

“Carlos es una institución en este país. De chamaco me acuerdo escaparme de casa varias veces para irlo a ver luchar en el (Juan) ‘Pachín’ Vicéns en Ponce (se ríe). Me acuerdo ver viejitos llorando de felicidad cuando Carlitos ganaba, Dudo que haya alguien que le haya dado más emociones a la gente en este país que Carlos”.

Por su parte, Wilhelmus Caanen, técnico de los Grises de Humacao en el BSN, secundó a su hermano Allans respecto al impacto del “Acróbata de Puerto Rico”.

“Carlitos Colón era ‘Tito’ Trinidad antes de ‘Tito’ Trinidad. Carlos era nuestro Michael Jordan, nuestro súper héroe, nuestro defensor de la patria contra todos los luchadores rudos que venían a Puerto Rico. Tiene que estar ahí y debe ser ahora, considerando sus percances de salud”, afirmó Caanen.

Carlitos Colón hizo carrera desde la década del 1960 hasta el 2008, cuando anunció su retiro, aunque posteriormente hizo algunas presentaciones especiales.

“Tienes que ser un gran atleta”

Algunos argumentan que la lucha libre es un entretenimiento deportivo y que la carencia del elemento competitivo por sus finales ser predeterminados, en muchas ocasiones, descalificaría a Colón.

Sin embargo, el medallista de plata olímpico Jaime Espinal y el medallista de oro panamericano en judo, Luis Martínez, difieren de esa aseveración.

“Independientemente de que sea entretenimiento deportivo, es un deporte. Practicar esa disciplina requiere de capacidad atlética, de destrezas básicas de lucha, de saber romper caídas. No cualquiera puede hacer eso a nivel élite como lo hizo Carlos por tantos años. Esto sin contar que ha sido una figura emblemática en este país. Para mí tiene que estar ahí (en el Pabellón de la Fama)”, sostuvo Martínez, quien también es presidente de la Federación de Judo y miembro exaltado del Pabellón.

“Luchadores como Carlos han hecho más cosas de alto rendimiento que muchos que se hacen decir ‘atletas elite’ en otros deportes y a nivel olímpico. Para esto tienes que entrenar duro, tienes que saber de lucha para los ‘llaveos’, tienes que saber hacer piruetas, tienes que tener gran condición física para durar una lucha larga, tienes que asimilar dolor y tienes que alzar pesas para verte bien si deseas aspirar a llegar a un alto nivel. No todo el mundo puede hacer esto a un nivel élite y Carlos lo hizo a ese nivel por mucho tiempo”, agregó Espinal, quien personificará a Colón en un filme boricua sobre la lucha libre y quien se dispone a hacer su propio debut en la lucha libre profesional el próximo 11 de junio en cartel de Espíritu Wrestling Dojo en la cancha Nilmarie Santini.

Carlitos Colón fue conocido durante sus años como luchador como el Acróbata de Puerto Rico. ( Suministrada )

Más aún, la lucha libre es validada por el Departamento de Recreación y Deportes, requiere licencia para ser practicada y hasta tiene su propia comisión asignada, añadió Ricardo Dalmau, quien fuera auditor del DRD y quien actualmente figura como presidente del BSN.

“Pueden decir que las luchas están predeterminadas, pero tú tienes que ser un atleta elite para hacer lo que Carlos hacía al máximo nivel”, indicó Dalmau.

Son fanáticos del “orgullo de Santa Isabel”

El propio Dalmau se identificó parcializado en este tema por haberse criado bajo la influencia de la lucha libre local desde niño y con Colón como uno de sus héroes.

“Yo adoro a Carlitos Colón. Crecí con él. De pequeño conocía a todos los luchadores, tenía los muñequitos de lucha libre. Yo hacía que mi padre (Raymond Dalmau) me llevara a todas las carteleras de Aniversario. Para mí y para muchos, Carlitos Colón es un ídolo”, indicó el menor de los hermanos Dalmau.

“Además, ha sido un gran promotor. Como propulsor de este deporte puso a Puerto Rico en el mapa trayendo a varias de las figuras más grandes de la lucha libre, incluyendo a André “El Gigante’, Ric Flair, Harley Race, Abdullah The Butcher, los Road Warriors, los hermanos Funks (Dory y Terry). Esto sin contar que entrenó a sus hijos Carly y Eddie y a su sobrino Orlando, que también llegaron lejos. De hecho, su hijo Carly llegó mucho más lejos a nivel internacional, pero a nivel de Puerto Rico no ha habido nadie más grande que Carlos. Si es por mí, debería estar en el Pabellón de la Fama ahí desde ya. No hay por qué seguir esperando”.

José Rivera y Carlitos Colón hicieron pareja durante años al principio de su corrida en la empresa Capitol Sports Promotions.

Otros que crecieron disfrutando de la carrera de Colón, lo fueron los exjugadores y actuales asistentes en el BSN, Manolo Cintrón (Atléticos de San Germán) y Javier Rolón (Cariduros de Fajardo).

“En mi casa no podías llamar un sábado antes de las 2:00 p.m. porque nadie te iba a contestar el teléfono. Tenías que esperar que se acabara el programa de lucha libre. De joven me acuerdo ir al río junto a ‘Piculín’ Ortiz y Monserrate Rivera a ir a jugar lucha libre. Hacíamos ‘contralonas’, ‘suplex’ (se ríe). ¿Qué joven puertorriqueño en la década de los 80′s no jugaba lucha libre pensando en ser Carlitos Colón? No hay muchos con más historias que Carlitos en este país y que hayan influenciado a tanta gente”, relató Cintrón.

“Yo era de los que iba a la Héctor Solá Bezares de Caguas cada vez que Carlitos luchaba allí. Crecí viéndolo y todo el mundo lo adoraba. Carlitos es un ícono del deporte y de la cultura puertorriqueña. Para mí no es ni debatible que tiene que estar en el Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño”, afirmó Rolón.

Eddie Colón - a la izquierda- y Carlito, hijos de Carlitos Colón también siguieron sus pasos hacia la lucha libre.

Ahora resta por verse si, en efecto, Colón es escogido en esta ronda preliminar del 31 de mayo, justo antes de la emblemática celebración del 50 aniversario de la empresa World Wrestling Council (WWC) el 24 de junio en Bayamón, la cual fundó él junto a Víctor Jovica y a Gorila Monsoon (Robert Marella) en 1973.

“Es el momento perfecto para exaltarlo, no solo porque coincidiría con el 50 aniversario de su empresa, sino por su estado de salud. Debe ser ahora, cuando se lo puede disfrutar y puede reconocer el momento que está viviendo”, indicó Espinal.

“Sin duda, la ocasión de honrar a Carlitos es ahora, tomando en consideración su edad y su salud. Su hijo Eddie era compañero de estudios y bien amigo de mi hijo Julito. Le tengo gran estima y sería genial que lo honraran ya. Los honores se entregan en vida y Carlitos merece gozarse ese momento luego de darle tantas alegrías a este país”, agregó el cotizado extécnico nacional Julio Toro, también miembro del Pabellón de la Fama.