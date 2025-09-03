Nueva York. El español Carlos Alcaraz venció al checo Jiri Lehecka en la red y se deslizó hacia las semifinales en el Abierto de Estados Unidos.

El español, segundo favorito, venció al checo Lehecka por 6-4, 6-2, 6-4 en los cuartos de final el martes, realizando algunos tiros espectaculares y poniéndose la mano en la oreja después para animar a más aplausos de los aficionados en el Arthur Ashe Stadium.

Es su primera aparición en las semifinales de un major en cancha dura desde que ganó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos en 2023.

Carlos Alcaraz remains on course to become the first man to win the US Open without losing a set. pic.twitter.com/ol9aFmZmFB — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

“Me encontré con la versión de Grand Slam de Carlos”, dijo el checo Lehecka. “Simplemente demostró que es uno de los contendientes, sin duda. Todos lo sabían, y él lo demostró”.

Alcaraz tiene solo 22 años y está en las semifinales de un major por novena vez. Solo el español Rafael Nadal, con 10, tiene más antes de cumplir 23.

El próximo rival para Alcaraz es el estadounidense Taylor Fritz o el serbio Novak Djokovic, quien lo eliminó del Abierto de Australia en los cuartos de final. Al momento de esta redacción, ese partido estaba en curso.

El español Alcaraz reemplazaría al italiano Jannik Sinner —con quien perdió en la final de Wimbledon y a quien venció en la final del Abierto de Francia— en la cima de la clasificación si gana el Abierto de Estados Unidos por segunda vez.

“Es realmente difícil no pensar en ello”, dijo el español Alcaraz. “Cada vez que salgo a la cancha, trato de no pensar en ello. Si pienso demasiado en el puesto número 1, creo que me voy a presionar y simplemente no quiero hacer eso. Solo quiero salir a la cancha, tratar de hacer mis cosas, tratar de seguir mis objetivos en el partido y tratar de disfrutarlo tanto como pueda. El número 1 está ahí, pero estoy tratando de no pensar mucho en ello”.

Antes de enfrentarse al estadounidense Fritz o al serbio Djokovic el viernes por la noche, el español Alcaraz planea jugar al golf el miércoles con el campeón del Masters de 2017, el español Sergio García. Él cree que su compatriota le debe más que unos pocos tiros.

“Tiene que darme al menos entre 10 y 15 golpes”, dijo el español Alcaraz. “Va a ser genial. No soy tan bueno, Sergio, por favor”.

Pegula de nuevo en las semifinales del Abierto de Estados Unidos

En el lado femenino, la estadounidense Jessica Pegula rompió nuevamente su barrera de cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos, al derrotar a Barbora Krejcikova 6-3, 6-3 para llegar a las semifinales de un torneo de Grand Slam por solo la segunda vez en su carrera.

Pegula no logró avanzar a las semifinales en sus primeras 23 apariciones en el cuadro principal de un major antes de llegar a la final en Flushing Meadows hace un año, cuando perdió ante Aryna Sabalenka.

Se volverán a encontrar en las semifinales el jueves después de que la bielorrusa Sabalenka avanzara por un pase automático cuando la checa Marketa Vondrousova se retiró por lesión.

“Mi mayor logro el año pasado fue simplemente superar los cuartos de final”, dijo la estadounidense Pegula. “Ahora puedo decir que lo he hecho dos veces”.

La estadounidense Pegula, que fue eliminada en la cuarta ronda del Abierto de Australia, la tercera ronda del Abierto de Francia y la primera ronda de Wimbledon, es la primera mujer en llegar a semifinales consecutivas del Abierto de Estados Unidos sin perder un set desde la estadounidense Serena Williams de 2011 a 2014.

“He podido entrar en esos partidos y realmente encargarme del negocio”, dijo la estadounidense Pegula. “He jugado contra buenas jugadoras, pero he conseguido victorias convincentes sobre ellas”.

Pegula, de 31 años, es la cuarta cabeza de serie en el Abierto de Estados Unidos y apunta a su primer campeonato de Grand Slam. Ella y la número 8 Amanda Anisimova son las únicas estadounidenses que quedan en el cuadro de individuales femeninos.

Krejcikova eliminó a una de ellas, Taylor Townsend, quien no logró convertir ocho puntos de partido cuando se enfrentaron en los cuartos de final el domingo. Pegula no fue perfecta, pero jugó lo suficientemente bien como para mantenerse en control en todo momento y rompió a Krejcikova una vez más para terminar el partido en menos de 90 minutos, en su primer intento de punto de partido.

“Se puso muy apretado”, dijo Pegula. “Ella tuvo un par de devoluciones realmente buenas cuando estaba sirviendo en 4-1, y luego todos vimos lo que hizo contra Taylor, así que estaba feliz de que hayamos terminado”.

¿Qué más sucedió en el US Open?

Las estadounidenses Venus Williams y Leylah Fernandez se enfrentarán a la pareja de primera cabeza de serie de la estadounidense Townsend y la checa Katerina Siniakova en los cuartos de final de dobles femeninos. El partido entre el estadounidense Fritz y el serbio Djokovic es el plato fuerte de la noche.

¿Quién está en el calendario del miércoles?

Felix Auger-Aliassime de Canadá y Alex de Minaur de Australia inician la jornada en Ashe, seguidos por Anisimova contra la segunda cabeza de serie Iga Swiatek. Naomi Osaka, recién salida de vencer a Coco Gauff, se enfrenta a Karolina Muchova para abrir la sesión nocturna, seguida por el número uno del mundo Jannik Sinner contra su compatriota italiano Lorenzo Musetti.