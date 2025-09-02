Nueva York. Naomi Osaka sonrió antes de que comenzara su enfrentamiento en el Abierto de Estados Unidos contra Coco Gauff el lunes, y también después de que terminó. Entre puntos, Osaka se golpeaba el muslo izquierdo y se decía a sí misma en voz baja, casi en un susurro: “¡Vamos! ¡Vamos!”

Una vez que la pelota estaba en juego, los golpes de Osaka eran fuertes y precisos, produciendo el tipo de tenis confiado, consistente y potente que la llevó a ganar cuatro títulos de Grand Slam y alcanzar el puesto número 1 del ranking.

En la mayor declaración hasta ahora de que ha vuelto a su mejor nivel, y nuevamente es una seria contendiente para los máximos honores del deporte, Osaka eliminó a Gauff 6-3, 6-2 en el estadio Arthur Ashe para alcanzar los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en más de cuatro años y medio. Osaka no había llegado a esta instancia de un torneo grande desde el Abierto de Australia de 2021.

PUBLICIDAD

“Este es un territorio un poco inexplorado en este punto de mi carrera”, dijo Osaka, de 27 años, quien nació en Japón y se mudó a Estados Unidos con su familia a los tres años. “Simplemente lo estoy disfrutando. Me estoy divirtiendo. Estoy pudiendo jugar contra las mejores jugadoras del mundo”.

La número 23 del ranking fue mejor en todo momento que Gauff, número tres del mundo, cuyos repetidos errores durante un torneo que ha sido una lucha casi constante para ella realmente marcaron la diferencia. Y el lenguaje corporal de Gauff contrastaba bastante con el de Osaka. Gauff repetidamente levantaba las palmas o se cubría la cara con una mano o hacía gestos hacia su equipo en las gradas, luciendo confundida o molesta.

“No voy a dejar que esto me destruya”, prometió Gauff después.

El miércoles, Osaka se enfrentará a la número 11 Karolina Muchova, de República Checa, por un lugar en las semifinales. Muchova, subcampeona del Abierto de Francia 2023 y semifinalista en Nueva York los últimos dos años, avanzó con una victoria de 6-3, 6-7 (0), 6-3 sobre la número 27 Marta Kostyuk, de Ucrania.

Fue Muchova quien superó a Venus Williams, de 45 años, en tres sets en la primera ronda de este Abierto de Estados Unidos. Muchova también venció a Osaka en la segunda ronda en Flushing Meadows en 2024.

Contra Gauff, Osaka mostró la actitud —y, lo que es más importante, el gran servicio y los potentes golpes— que la han llevado a ganar cuatro majors, todos en canchas duras. Eso incluye títulos en el Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020, y en el Abierto de Australia en 2019 y 2021.

PUBLICIDAD

Fue en el Abierto de Francia de 2021 cuando Osaka ayudó a iniciar una conversación global sobre la salud mental al revelar que sentía ansiedad y depresión. Luego tomó una serie de descansos del circuito.

Su trofeo más reciente en Melbourne Park fue la última vez que Osaka llegó a la cuarta ronda de un Grand Slam hasta este partido contra Gauff, una jugadora de 21 años de Florida que posee dos trofeos de Grand Slam. El primero llegó en Flushing Meadows en 2023 y el segundo en el Abierto de Francia en junio de este año.

Osaka regresó al circuito la temporada pasada después de una licencia de maternidad de 17 meses. Su hijo, Shai, nació en julio de 2023.

“Soy un poco sensible y no quiero llorar, pero honestamente, me divertí mucho aquí”, dijo Osaka, quien jugó por primera vez contra Gauff en el Abierto de Estados Unidos de 2019 y también ganó.

“Estaba en las gradas como dos meses después de dar a luz a mi hija, viendo a Coco. Realmente quería una oportunidad para venir aquí y jugar”, dijo Osaka a la multitud. “Esta es mi cancha favorita en el mundo, y significa mucho para mí estar de vuelta aquí”.

Gauff comenzó nerviosa. Y aunque su servicio estuvo bien, otros golpes le causaron problema. Terminó con 33 errores no forzados, muy por encima de los 12 de Osaka.

Además, el servicio y la devolución de Osaka fueron formidables. Ganó 32 de los 38 puntos que sirvió —15 de 16 cuando sus primeros servicios entraron— y nunca enfrentó un solo punto de quiebre. También convirtió las cuatro oportunidades de quiebre que tuvo.

PUBLICIDAD

“Me obligó a ganar cada punto ahí afuera hoy”, reconoció Gauff.

Un punto clave: Osaka utilizó su gran derecha, su mejor golpe, para atacar los derechazos de Gauff, su peor golpe.

Al final del primer set, Gauff había cometido 16 errores no forzados y Osaka solo cinco. Al final del partido, 20 de los errores no forzados de Gauff fueron del lado de la derecha.

“Después del partido, estaba realmente decepcionada. Me derrumbé un poco con mi equipo”, dijo Gauff. “Luego , al escuchar sus perspectivas y todo, definitivamente hay muchas cosas positivas”.