Londres. Carlos Alcaraz debe hacer algo que nunca se ha visto obligado a hacer antes: averiguar cómo superar una derrota en una final de Grand Slam.

Alcaraz tenía un récord de 5-0 en partidos por el título en los torneos mayores hasta el domingo, cuando su reinado en Wimbledon terminó con una derrota por 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 contra el número uno, Jannik Sinner.

“Siempre es una mala sensación perder partidos”, dijo Alcaraz, quien ocupa el segundo lugar en el ranking. “Es un poco peor cuando pierdes en una final”.

La verdad es que no está acostumbrado a salir en el lado equivocado del marcador.

PUBLICIDAD

Alcaraz había ganado 20 partidos seguidos en el All England Club, obteniendo los campeonatos de 2023 y 2024 con victorias sobre Novak Djokovic.

Llegó al domingo con una racha invicta de 24 partidos, la más larga de su carrera esta temporada.

Y había ganado cinco partidos consecutivos contra Sinner, incluyendo su épica final de cinco sets en el Abierto de Francia cinco semanas antes.

“Solo quiero quedarme con los buenos momentos y tratar de olvidar los malos momentos”, dijo Alcaraz el domingo. “Solo quiero pensar, ‘ok, acabo de jugar una final en un Grand Slam, y tratar de olvidar que la perdí’”.

Comenzó bien en la Pista Central, llevándose el primer set con un juego espectacular desde el 4-4, como un ace de 140 millas por hora para mantener el 5-4 y un ganador de revés cruzado para romper en el siguiente juego.

Pero a medida que avanzaba el partido, su capacidad para llegar al servicio de Sinner disminuyó: en los últimos tres sets, Alcaraz acumuló solo tres puntos de quiebre y no convirtió ninguno. Otro problema fue que su servicio, aunque rápido, fue irregular.

Sí, hubo 15 aces, pero también hubo siete dobles faltas. Su porcentaje de primer servicio fue solo del 53%. Fue quebrado un total de cinco veces, al menos una vez por set.

Un problema particular fue su segundo servicio, porque Sinner estaba golpeando devoluciones contundentes en esos servicios más lentos.

Eso dejó a Alcaraz a la defensiva con demasiada frecuencia.

“Hoy fue complicado, un poco”, dijo Alcaraz, reconociendo que Sinner es “uno de los mejores devolvedores del circuito, sin duda”.

PUBLICIDAD

“Quiero decir, con los nervios y todo, fue difícil servir mejor”, dijo Alcaraz. “Solo tengo que mejorar eso, absolutamente”.

También reconoció la derrota, fue más por Sinner que por cualquier tipo de fatiga.

“Él me estaba llevando al límite en cada punto. Así que mentalmente, a veces, es realmente difícil mantener la buena concentración o el buen nivel durante todo el partido cuando ves al oponente jugando un tenis tan bueno”, dijo Alcaraz. “En algunos momentos, no sabía qué tenía que hacer en el partido, porque desde la línea de fondo, sentía que él era mejor que yo, y no podía hacer nada al respecto”.