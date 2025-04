Madrid. Carlos Alcaraz se retiró del Abierto de Madrid el jueves debido a lesiones musculares y señaló que no quería arriesgarse a empeorar las cosas antes de la defensa de su título en el Abierto de Francia.

Número tres del mundo, el astro español culpó de sus lesiones al calendario “realmente apretado” que forma parte del “exigente deporte” del tenis. Había disputado 10 partidos de 12 días al consagrarse campeón en el Masters de Montecarlo y quedar finalista en el Abierto de Barcelona.

Alcaraz manifestó que no se ha recuperado completamente de la dolencia en la parte superior de la pierna que le molestó durante la final de Barcelona que perdió ante Holger Rune el domingo pasado.

También comentó que padece una lesión en la pierna izquierda. Su primera aparición en la Caja Mágica de Madrid estaba programada para el sábado.

Se trata de la primera vez en su carrera que se pierde el Masters 1000 en el capital española y que ha ganado en dos ocasiones, 2022 y 2023. Era el segundo cabeza de serie esta semana y estaba en la misma mitad del cuadro que Novak Djokovic.

Alcaraz expresó que hizo “todo lo posible para jugar” pero tuvo que tomar la “difícil decisión” de retirarse después de escuchar a su cuerpo y hablar con los médicos.

“He hecho todo lo posible, pero no ha mejorado mucho la cosa y tenía que escuchar al cuerpo”, apuntó.

“Madrid es uno de los torneos más especiales que tengo en mi calendario, es el torneo que más ganas tengo de jugar, sin duda, delante de mi gente. Es de los primeros torneos que vine a ver de pequeño”, añadió. “Verme jugando en la pista es muy ilusionante. Por eso estas decisiones no son fáciles, pero a veces tienes que mirar por ti, por tu salud, por lo que te viene bien”.

“Madrid es uno de los torneos más importantes de mi calendario, pero un Grand Slam es un Grand Slam. Hay que pensar el riesgo y beneficio que tienes, si juego lo que supone, que me puedo romper más, estar parado varios meses, y no conviene”, explicó. “Hay que poner todas las cartas encima de la mesa, valorar lo que es importante y tomar una decisión, aunque no sea fácil”.

Dijo que se siente “seguro” de recuperarse a tiempo para jugar el próximo mes en el Abierto de Francia. Ganó la final de Roland Garros el año pasado contra Alexander Zverev, quien desplazó español para colocarse en el número dos del mundo después de consagrarse en Múnich la semana pasada.

“Creo que en una o dos semanas como máximo volveré a entrenar poco a poco. No quiero dar nada por hecho, pero creo que para Roland Garros estaremos seguro”, señaló.

Comentó que planea jugar en Roma antes del Abierto de Francia, que comienza el 25 de mayo.

“Mi plan es ir a Roma, haré todo lo que pueda para estar al cien por cien allí. A ver los próximos días, pero mi esperanza es jugar en Roma. Si no, el próximo será Roland Garros. Trataré de estar en pista lo antes posible”, dijo.

Alcaraz necesitó tratamiento en su pierna durante su derrota en sets corridos ante Rune en la final de Barcelona. Aún no había practicado en Madrid, y dijo esta semana que se sentía “bien” pero estaba esperando los resultados de las pruebas médicas para determinar si jugaría.

Alcaraz, quien cumplirá 22 años el 5 de mayo, se coronó en Montecarlo para comenzar su campaña en tierra batida y llevaba una racha de nueve victorias consecutivas hasta la final de Barcelona. Dijo que luego también sintió dolor en un músculo de su pierna izquierda.

Deporte exigente

Alcaraz prometió “volver más fuerte”, pero se quejó del calendario.

El cuatro veces campeón de Grand Slam tiene un récord de 24-5 este año. Además de Montecarlo, también ganó en Róterdam en pista dura en febrero.

“El calendario es realmente apretado, torneos realmente difíciles semana tras semana, y a veces tienes que pensar en ti mismo y tomar las decisiones correctas respecto a tu salud”.