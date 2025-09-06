Nueva York. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz han jugado tan a menudo, y con tanto en juego últimamente, que ambos conocen muy bien el juego del otro.

Entonces, ¿está contento Sinner, el italiano de 24 años que lidera el ranking, de enfrentarse al número dos Alcaraz, un español de 22 años, el domingo en el Abierto de Estados Unidos por el campeonato, la primera vez en la historia del tenis que los mismos dos hombres se enfrentarán en tres finales consecutivas de Grand Slam en la misma temporada?

Bueno, sí y no.

“Somos conscientes de quizás más cosas, porque él o yo, intentamos preparar el partido tácticamente y de diferentes maneras”, dijo Sinner, quien descartó cualquier inquietante sobre un problema muscular abdominal que surgió en su victoria en semifinales sobre Felix Auger-Aliassime. “Pero a veces, también es agradable no jugar contra él”.

Trump planea asistir a la final

El presidente Donald Trump planeaba asistir a la final; ningún ocupante de la Casa Blanca ha estado en Flushing Meadows desde Bill Clinton en 2000.

Este enfrentamiento en cancha dura —con el ganador también asegurándose el primer puesto del ranking— sigue a la victoria de Alcaraz sobre Sinner, borrando un trío de puntos de partido en la arcilla roja del Abierto de Francia en junio para su quinto título de Grand Slam, y el triunfo de Sinner sobre Alcaraz en el césped de Wimbledon en julio para su cuarto.

Carlos Alcaraz celebra su victoria sobre Novak Djokovic en la semifinal del US Open. ( Seth Wenig )

“Es genial para el deporte tener rivalidades”, dijo Sinner, tratando de convertirse en el primer hombre en repetir como campeón en Nueva York desde 2008, cuando Roger Federer ganó su quinto Abierto de Estados Unidos consecutivo. “Soy alguien que ama estos desafíos, y me encanta ponerme en estas posiciones”.

Sinner ha sido casi imbatible, excepto contra Alcaraz

Sinner ha estado cerca de ser imbatible las últimas dos temporadas, excepto contra Alcaraz, quien lidera 9-5 el historial directo.

El italiano está en su quinta final consecutiva de Grand Slam, desde su título en el US Open hace un año, y tiene un récord de 33-1 en los grandes en ese lapso, la única mancha contra Alcaraz en París.

Desde el inicio de 2024, en todos los eventos, Sinner tiene un récord de 1-6 contra Alcaraz y 109-4 contra todos los demás oponentes.

Desde el inicio de este mayo, Alcaraz tiene un récord de 36-1, con la derrota contra Sinner en el All England Club. Fue el primer revés de Alcaraz en una final de Slam. Alcaraz lidera el tour en victorias (60) y títulos (seis) en 2025 y ha llegado a las finales en sus últimos ocho torneos.

“Es algo en lo que estoy trabajando, solo la consistencia en los partidos, en los torneos, en el año, en general. Simplemente no tener altibajos en el partido. Solo el nivel con el que empiezo el partido, solo quería mantener ese nivel realmente alto durante todo el partido”, dijo Alcaraz el viernes después de vencer a Novak Djokovic.

“Creo que estoy haciendo eso en este torneo, de lo cual estoy realmente orgulloso”, agregó Alcaraz, quien no ha perdido un set en estas dos semanas, gracias en parte a un saque cada vez mejor. “Probablemente, estoy madurando, conociéndome mejor, entendiendo lo que necesito dentro y fuera de la cancha”.

Ambos esperan ajustes

Conociéndose tan bien, Alcaraz y Sinner suponen que harán —y verán— algunos ajustes en el Estadio Arthur Ashe, donde se enfrentaron por primera vez en los cuartos de final de 2022, una victoria para Alcaraz en un partido que terminó a las 2:50 de la mañana en su camino hacia su primer título de Grand Slam. (Cabe destacar: Federer y Rafael Nadal nunca se enfrentaron en el US Open).

“Seguramente, Carlos intentará hacer algo diferente de lo que hizo en la final de Wimbledon. Y necesitamos prepararnos para eso. ... También tendremos que idear algunos pequeños cambios tácticos”, dijo Simone Vagnozzi, uno de los dos entrenadores de Sinner. “Siempre hay ajustes. Y habrá algunos durante este partido, así que siempre tenemos que estar listos. Carlos, lo sabemos, puede variar mucho las cosas e intentar diferentes tácticas”.

Hay mucha historia para estudiar.

“Miraré los últimos partidos para ver qué hice bien y qué hice mal, y preparar la final de la mejor manera”, dijo Alcaraz.

Son, de lejos, lo mejor que el tenis masculino tiene para ofrecer, sin importar la superficie.

Quien gane el domingo, será el octavo grande consecutivo que termina con Sinner o Alcaraz recibiendo el trofeo.

“Somos jugadores que somos bastante completos, diría yo”, dijo Sinner. “Podemos cambiar la forma en que jugamos. Él, creo, lo hace mejor a su manera. Yo hago mis ajustes a mi manera”.