Monza, Italia. Se necesita algo especial para vencer a McLaren este año.

Y eso es lo que Max Verstappen produjo el sábado al sorprender a Lando Norris y Oscar Piastri, los contendientes al título de la Fórmula 1, al arrebatar la pole position para el Gran Premio de Italia, apenas la segunda vez que el cuatro veces campeón lo ha logrado en el circuito de Monza.

Verstappen marcó el ritmo en la parte final de la clasificación para la carrera del domingo en el circuito de Monza y Norris no pudo igualarlo, terminando a 0.077 segundos detrás del piloto de Red Bull. Piastri fue 0.190 más lento que Verstappen.

“Sí chicos, sí. Eso es increíble”, gritó Verstappen por la radio del equipo. “Relájense aquí, todo está bien”.

Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, recorrió las 3.54 millas (5.79 kilómetros) de asfalto en el llamado Templo de la Velocidad en un tiempo de 1 minuto u 18.792 segundos, para una velocidad promedio de 164.466 mph (264.682 km/h)

Eso fue casi una décima de segundo más rápido que el récord de una vuelta establecido por Lewis Hamilton en su camino a la pole en Monza en 2020.

Y la F1 lo promocionó como la vuelta más rápida en la historia de la F1 por velocidad promedio.

Charles Leclerc se clasificó en el cuarto lugar para Ferrari en la carrera de casa de la escudería italiana. Quedó justo por delante de Hamilton, su compañero de equipo que comenzará la carrera del domingo en el décimo lugar al purgar una penalización de cinco posiciones en la parrilla.

Leclerc había liderado brevemente la clasificación al inicio de la Q3, lo que provocó fuertes vítores de los fanáticos de Ferrari, seguidos de gemidos de los apasionados tifosi vestidos de rojo cuando Verstappen fue más rápido momentos después.

Verstappen ha estado 44 veces en la pole position. Pero solo una vez en Monza, donde ha triunfado dos veces.

“Fue ajustado, todavía nos faltaba un pequeño y realizamos algunos cambios finales que creo que me permitieron empujar un poco más y eso es exactamente lo que necesitas en la clasificación”, dijo Verstappen. “Para nosotros, es un gran momento.

“Históricamente, la carrera siempre ha sido un poco más complicada para nosotros, pero vamos a dar todo lo que tenemos. Eso es lo único que podemos hacer y luego veremos qué sucede mañana”, agregó.

Se trata de la 45ta pole position para Verstappen y la quinta esta temporada, aunque sólo una de sus dos victorias este año ha sido desde la parte delantera de la parrilla.

Será acompañado en la parte delantera por Norris, quien está 34 puntos detrás de Piastri en el campeonato. Restan nueve carreras en la temporada.

“Max ha sido rápido todo el fin de semana y nunca es una sorpresa con Max”, dijo Norris. “Fue una sesión bastante movida para mí, con altibajos y demasiados errores aquí y allá. Pero al juntarlo todo en la última vuelta, estaba bastante contento con el P2”.

Norris casi no sale de la Q2 ya que un error temprano significó que tuvo que cambiar neumáticos y necesitó un remolque de Piastri para salir del peligro y pasar en quinto lugar.

El argentino Franco Colapinto largará en la 17ma posición, por delante de Pierre Gasly, su compañero en el equipo Alpine.

Antonelli impresiona

El adolescente italiano Kimi Antonelli fue el séptimo más rápido, justo detrás de George Russell, su compañero de equipo en Mercedes.

Antonelli, único italiano en la parrilla, tuvo una dura introducción el año pasado cuando se estrelló en Monza diez minutos después de su primera sesión de práctica de F1. El joven de 19 años también arruinó la carrera de Leclerc en el Gran Premio de los Países Bajos el fin de semana pasado.

Russell y Antonelli subirán un lugar en la parrilla debido a la penalización de Hamilton, al igual que el brasileño Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso y Yuki Tsunoda, quienes completan el Top 10.

“Obviamente, con la penalización y todos tan cerca, va a ser difícil adelantarlos”, dijo Hamilton cuando se le preguntó sobre sus posibilidades en su primer Gran Premio de Italia con el Ferrari rojo. “Pero tenemos buena velocidad máxima, así que voy a abrirla y tratar de recuperar terreno.

“Necesito hacer eso, un buen comienzo, una buena primera vuelta, una buena estrategia. Nos iremos ahora e intentaremos averiguar qué podemos hacer para tratar de adelantar a los muchachos delante de mí si es posible”.

La decepción de Hadjar

El novato francés Isack Hadjar estaba “en la luna” con su primer podio en F1 la semana pasada. Volvió a la tierra con un golpe cuando el piloto de 20 años fue eliminado en la Q1 el sábado.

Hadjar habría comenzado la carrera del domingo desde el pit lane de todos modos, debido a un cambio de motor.

“Cometí un error en mi vuelta y eso es todo. Es mi primer error en la clasificación en un tiempo, así que sucede”, dijo el joven piloto de Racing Bulls. “Estoy comenzando último mañana, así que incluso si lo pusiera en la pole no me importaría porque estoy comenzando desde atrás”.