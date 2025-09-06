El canastero puertorriqueño Phillip Wheeler firmó un contrato Exhibit 10 con el Magic de Orlando en la NBA, informó el periodista Jake Fischer.

Con este acuerdo de un año, no garantizado y con salario mínimo, Wheeler competirá durante la pretemporada en busca de un pacto de doble vía y de ganarse un espacio en la plantilla de 15 jugadores del Magic para el resto de la campaña.

Phillip Wheeler, a 6-foot-8 forward who signed a 10-day with the Sixers in March, has agreed to a full Exhibit 10 agreement with the Orlando Magic to compete for a two-way roster spot, according to his agent Jerry Dianis. — Jake Fischer (@JakeLFischer) September 5, 2025

Y es que un contrato Exhibit 10 permite a los equipos evaluar a los jugadores durante sus campamentos de entrenamiento y la pretemporada.

También incluye un incentivo de $75,000, conocido como “Exhibit 10 bonus”, que se les paga a los canasteros si son liberados y luego firman con su filial en la G League, permaneciendo allí por al menos 60 días.

Sin embargo, cada franquicia tiene la habilidad de convertir ese acuerdo en uno de doble vía, que le permite a un baloncelista dividir su tiempo entre la plantilla principal de una organización de la NBA y su afiliado en la G League.

Además, estos canasteros pueden participar en hasta 50 encuentros de la temporada regular de la mejor liga del mundo.

Orlando disputará el próximo 4 de octubre un amistoso con el Heat de Miami en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, por lo que existe la posibilidad de que Wheeler esté en uniforme esa noche.

Wheeler, un delantero de 23 años y 6’8” de estatura, forma parte de los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), pero no jugó en la postemporada porque recibió una invitación a la Liga de Verano de la NBA por parte de los subcampeones Pacers de Indiana.

Antes de eso, disputó cinco partidos de serie regular entre marzo y abril de este año con los 76ers de Filadelfia después de estampar su firma en acuerdo de 10 días.

Anotó ocho puntos y atrapó ocho rebotes en un total de 44 minutos, pero su aportación no pasó por debajo del radar porque le ganó un espacio en la Liga de Verano con los Pacers.

Promedió este año 15.8 puntos y 4.2 rebotes en 24 juegos con los Piratas.