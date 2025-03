Los protagonistas de la segunda edición de la “Batalla de Leyendas” del tenis en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este domingo, mostraron este sábado un adelanto de lo que puede esperarse cuando se midan en la cancha en un partido amistoso el español y número tres del mundo Carlos Alcaraz y el estadounidense Frances Tiafoe.

Ambos participaron de una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones acompañados de la anfitriona y excampeona olímpica Mónica Puig y del promotor del evento, Julio Cabral, y en sus rostros evidenciaron que están pasándola muy bien durante su estadía del fin de semana en la isla.

Especialmente, Tiafoe fue todo sonrisas desde su llegada al salón de la conferencia y en más de una ocasión sonrió, hasta con las preguntas que le formularon periodistas que cubrieron la cita.

No es un cuadro típico cuando ambos se encuentran en medio de la temporada de la gira mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), en la que Alcaraz, exnúmero uno del mundo, y Tiafoe, actual clasificado número 18, tienen previsto participar el próximo fin de semana en el prestigioso torneo BNP Paribas en Indian Wells, California.

“Mañana es la segunda Batalla de Leyendas y estoy emocionada de estar compartiendo con todos ustedes. Gracias Carlos por aceptar esta invitación, sé que ya has podido disfrutar la isla y sé que falta. Supe que tiene una lista de sitios para visitar”, dijo de entrada Puig, quien junto a Venus Williams protagonizó en 2023 la primera edición del evento y ahora está fungiendo como anfitriona.

Carlos Alcaraz, Mónica Puig y Frances Tiafoe en una conferencia de prensa para la segunda edición de la "Batalla de Leyendas". ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Puig también dirigió unas palabras de agradecimiento en inglés para Tiafoe, con quien dijo que tiene una larga amistad.

“Sé que va a ser un éxito. Gracias siempre por el apoyo, los quiero mucho y espero que lo disfruten mucho porque sé que va ser una fiesta total”, agregó la ganadora de la medalla de oro en el tenis de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Puig, durante la conferencia de prensa, recibió más tarde de manos de la secretaria de Estado y directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones, Verónica Ferraiuoli, una proclama declarando marzo, mes del tenis.

El evento, de acuerdo con Cabral, había vendido hasta hoy unos 15,000 boletos y se espera un lleno total.

WAPA Deportes transmitirá las incidencias del juego de exhibición no solo localmente, sino también para Estados Unidos a través de WAPA América, y además el Tennis Channel tomará la señal local para difundirlo entre más de 28 millones de espectadores, según se dijo en la conferencia.

Ferraiouli informó por su lado que unos 350 boletos se reservaron para niños de familias de escasos recursos para asistir al juego entre Alcaraz y Tiafoe.

“Este evento costó $3 millones y en contribuciones nada más se le pagará al gobierno $1 millón. Eso sin contar el impacto de cuartos noche, que tenemos 2,500 habitaciones. Ese cómputo sale porque Ticketera provee las tarjetas de crédito que no son de Puerto Rico, y tenemos mas de 1,200 personas que no son de Puerto Rico, que vienen a este evento”, destacó Cabral hablando del efecto de eventos como este para la economía del país, aparte del impacto social.

Julio Cabral, promotor de la "Batalla de Leyendas" ( Stephanie Rojas )

“Quería agradecer a todo el mundo que hace posible que podamos estar aquí, tanto Frances como yo. Como tenistas, tenemos un calendario y sabemos de antemano dónde vamos a jugar. Jugamos siempre en los mismos sitios. Y poder estar en sitios diferentes y convivir con gente diferente es un placer”, señaló Alcaraz en su turno al micrófono, haciendo referencia a su pausa en el calendario de competencia de la ATP para venir a la isla.

Fueron a El Yunque

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, fue una de las presentes en la conferencia y dijo en un aparte con este medio que tuvo oportunidad de conversar con el equipo de trabajo de Alcaraz y con el propio jugador, y le comentaron que el viernes estuvieron de visita por el Bosque Nacional El Yunque.

“Es asombroso estar aquí“, dijo, por su, lado Tiafoe. “Es emocionante y también poder ver a Mónica. Estoy listo para salir y tratar de tener algo de diversion. Esperamos tener otro gran juego mañana en la noche”.

Las puertas del Coliseo de Puerto Rico deben abrir a las 6:00 de la tarde dijeron los organizadores.

Antes del encuentro Alcaraz-Tiafoe, se espera que algunas celebridades también tengan su participación. Como se había anticipado, el exjugador de Grandes Ligas, Carlos Beltrán, y el exjugador de la NBA y de la Selección Nacional de baloncesto, José Juan Barea, están entre dichas celebridades.

Aproximadamente a las 7:45 p.m. debe subir a escena entonces el juego entre Alcaraz, doble ganador del prestigioso Wimbledon, así como campeón el Abierto Francés y del Abierto de Estados Unidos, contra Tiafoe, con quien se ha medido tres veces y lo aventaja 2-1.

“Jugar en Puerto Rico en este caso es un lugar donde quizás no muchos jóvenes pueden ver un partido de tenis porque no pueden viajar, o no se los permite el tiempo. Pues, que estemos aquí y tengan esa facilidad de vernos jugar. Creo que eso inspira y ayuda a que se fomente este deporte, el tenis, y que puedan perseguir sus sueños”, agregó Alcaraz.

“Pienso que va a ser increíble para inspirar a algunos jóvenes a seguir en el tenis”, señaló Tiafoe durante la sesión de preguntas y respuestas.

En la tarde del sábado, ambos jugadores se trasladarían al Riviera Tennis Center de Bayamón para impartir unas clínicas a varios cientos de niños y jóvenes de ambos sexos.