El excanastero de la NBA, Carlos Arroyo, y el cuatro veces campeón mundial de Boxeo, Miguel Cotto, encabezan el grupo de nueve figuras del deporte que formarán parte de la clase del 2025 del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño.

Estas destacadas personalidades, junto a otras siete, serán exaltadas al principal recinto de inmortales del país el próximo 9 de noviembre en una actividad que se llevará a cabo en la Sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas a partir de las once de la mañana.

Será la sexagésima primera edición de este importante evento que premia todos los años a las principales figuras del deporte por sus ejecutorias tanto a nivel nacional como en el plano internacional.

PUBLICIDAD

Carlos Arroyo celebra la impresionante victoria 92-73 de Puerto Rico sobre Estados Unidos en los Juegos Olímpicos Atenas 2004. ( Archivo / AP (custom credit) )

Junto a Cotto, quien es oriundo de Caguas, y Arroyo serán exaltados, Daniel Santos (Boxeo), Carla Cortijo (Baloncesto), Roberto Ramírez (Arbitro de Boxeo), Raúl Mercado (Béisbol), Potrero Los Llanos (Hipismo) y Agustín Flores (Propulsor del Deporte).

En adición a estas personalidades también será exaltado el ex lanzador de Grandes Ligas, Juan ‘Juanchi’ Nieves. Este fue seleccionado en la edición del 2024, pero por compromisos profesionales no pudo estar presente en la actividad que se llevó a cabo en Mayagüez.

Al igual que en los pasados años, el sistema de selección incluyó los votos no solo de los miembros de la Junta de Directores del Pabellón de la Fama, presidido por Jimmy Thordsen, sino también de los cronistas deportivos, las organizaciones de los Salones de la Fama de Puerto Rico, los miembros que ya pertenecen al Pabellón de la Fama y los fanáticos.

“Contaremos con una excelente clase para este año”, dijo Thordsen. “El proceso de selección fue un tanto difícil debido a la calidad de los 15 pre candidatos . Ya están los nueve y ahora nos preparamos para la gran actividad que se llevará a cabo en Caguas”, concluyó.