Canóvanas. La jockette boricua Carol Cedeño regresó realizada este domingo a Puerto Rico.

La egresada de la escuela vocacional Agustín Mercado Reverón hizo este domingo una aparición especial en el hipódromo Camarero en el que montó brevemente tras su graduación en el 2006. Vino a participar del Jockette Challenge que se celebró con la participación exclusiva de mujeres jinetes en tres carreras.

Y dijo que se siente satisfecha de haber logrado establecerse en Estados Unidos, en donde monta desde el 2007. Cedeño trabaja principalmente en los circuitos del este de Estados Unidos.

“Me va muy bien gracias a Dios. Me siento muy contenta. Con cada año sigo logrando más. En donde estoy me ha costado, pero me siento muy bien. Tengo una gran satisfacción”, dijo toalteña del barrio Piñas.

Carol Cedeño ya suma más de 900 victorias en su carrera en los Estados Unidos. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)

Cedeño llegó este año a las 900 victorias en Estados Unidos. Y está a $400,000 de rebasar los $22 millones en producciones por sus montas en su carrera de 6,863 conducciones.

La madre de dos hijos dijo que, como en todo, tuvo que hacer muchos sacrificios para lograr establecerse en Estados Unidos. Especificó, por ejemplo, que la mujer tiene como desventaja competitiva la maternidad, que no solamente le saca de la pista por un año, sino que le cuesta el recuperar la confianza de los entrenadores y dueños de caballos.

“Por cada uno de mis hijos estuve como un año fuera. Y hay que empezar desde cero. Tienes que volver a levantar todo lo que tenías y que se cayó. Se caen la mayoría de las conexiones (relación con los entrenadores y dueños). Hay gente que te da trabajo, pero no con la misma calidad de caballos”, dijo Cedeño, quien agregó que existe la creencia que la jockette regresa con miedo a la pista luego de dar a luz.

“Pero si uno se lo propone, lo logra”.

En su carrera, las montas de Carol Cedeño han generado ganancias de más de $22 millones. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)

Dicho y hecho. Cedeño logró sobre 600 montas en el 2012, luego de dar a luz. Obtuvo 77 triunfos.

Desde entonces ha montado consistentemente sobre 400 montas en cada año. Desde el 2015 al 2019, Cedeño ha rebasado los $2 millones producidos por sus montas en cada temporada.

El 2018 fue su año récord con 119 triunfos y $2,658,933 en ganancias.

De 29 años, la jockette ha aprovechado su visita a Puerto Rico y a Camarero para orientar a las candidatas a jinete que este domingo llenaron al jockette room bautizado a nombre de Emilias Salinas, la exjinete y maestra de la escuela vocacional.

La joven Carol Cedeño, del barrio Piñas de Toa Alta, es hoy por hoy la más destacada jockette que tiene Puerto Rico activa en el hipismo. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)

“Les he dicho que sigan subiendo. Cada vez hay más mujeres en el hipismo. He podido hablar con casi todas y les digo que no se quiten, que sigan adelante, que es duro, pero que si, uno lo sigue con insistencia, lo puede hacer”, dijo.