Los planes del municipio de San Juan y su alcalde, Miguel Romero, de demoler algunas estructuras no históricas y construir un estacionamiento soterrado en los terrenos del Estadio Sixto Escobar fueron recibidas con optimismo pero con cautela por al menos un par de las organizaciones deportivas que funcionan en el legendario recinto.

Tanto James Thordsen, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, como José ‘Chicky’ Laureano, presidente de la Federación de Boxeo de Puerto Rico, entidades que operan desde el Sixto Escobar, dijeron desconocer detalles específicos del proyecto que básicamente propone un estacionamiento soterrado para el aledaño Hotel Normandie, que hace unos meses fue adquirido por nuevos propietarios.

“A nosotros no se nos consultó, pero sabíamos que ese proyecto estaba en planes”, dijo Thordsen, excanastero del equipo nacional de baloncesto. “El Sixto Escobar, donde están nuestras oficinas, es un recinto histórico. Yo me imagino que lo que van a demoler es la parte norte. El edificio de nosotros es intocable. Es un monumento histórico. Es parte de una historia que no se va a eliminar”.

“Por ese lado dejamos saber que estamos concientes de lo que está sucediendo, pero siempre y cuando nosotros nos mantengamos en el edificio en que estamos y el edificio se mantenga. Tenemos que trabajar con los tiempos, y lo que sea bueno para el área lo apoyamos, pero siempre y cuando se respete el Pabellón y la historia de Puerto Rico, de la cual es parte el Sixto Escobar original”, agregó Thordsen.

Romero realizó una sesión de Facebook Live en la que no se le pudo hacer preguntas para anunciar un proyecto con el que se demolerían las gradas del ala norte, las que actualmente están en mal estado, y se construiría un estacionamiento subterráneo sobre el cual se reconstruiría tanto la pista de atletismo como el campo de fútbol del estadio que lleva el nombre del primer campeón mundial de boxeo que tuvo Puerto Rico.

Este aseguró que toda la parte en que se construirá se encuentra fuera de la zona marítimo terrestre y que se han tomado decenas de muestras de terreno para comprobar la viabilidad del proyecto. Los trabajos incluirían la construcción de una pista de skateboarding en la zona donde se encuentra un parque de sóftbol en los predios.

El acceso y las facilidades del balneario se rehabilitarían también con la inversión de $86 millones que según Romero costaría esta construcción, que una vez terminada, según el alcalde, serían de carácter público.

En varias ocasiones, el primer ejecutivo capitalino aclaró que este proyecto es uno que se venía contemplando “desde la administración pasada” de Carmen Yulín Cruz, y presentó evidencias de que la administración de la pasada alcaldesa tuvo memorandos de entendimiento en 2014 y 2018, aunque se quedaron en el aire.

Informó que el municipio seguiría siendo dueño de los terrenos y que el acceso a la playa El Escambrón seguiría abierto al pueblo

Laureano dijo que el centro de entrenamiento del equipo nacional de boxeo de Puerto Rico está ubicado en el Sixto Escobar.

“No tenemos una notificación oficial del municipio en cuanto a esto. Lo que sí espero que las mejoras sean para el beneficio del deporte, de la comunidad y de todos. Al fin, después de más de 10 años de que no se haya atendido el Escobar como se debía, es bueno que se haga algo. Pero aunque no he visto proyecto ni maqueta ni lo que plantean. El que haya movimiento es bueno para todos”, expresó Laureano.

Este comentó que la entidad que dirige no debe tener problemas con el espacio que rescataron hace muchos años y que han trabajado y acondicionado para entrenar a los peleadores puertorriqueños que nos representan.

“Espero y tengo la esperanza de que el alcalde esté comprometido con el boxeo, un deporte que tanta gloria le ha dado a este país”, indicó. “Hemos trabajado siempre tranquilos, en silencio y trabajando con lo que tenemos. Espero que sea positivo para el Sixto Escobar, para un complejo que tiene tanta historia, donde se hicieron parte de los Panamericanos del 79, que fue un estadio de béisbol, que fue sede de las Justas (de la LAI), donde han ocurrido tantas buenas memorias. Que lo mantengan como lo que ha sido: un ícono del deporte no solo para San Juan, sino para Puerto Rico”.