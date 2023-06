San Salvador. Con la contundente frase “Nosotros lo que vinimos fue a competir”, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía, se mostró satisfecho con El Salvador como país sede de la XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que comenzó su actividad deportiva el miércoles con los deportes de tenis de mesa y voleibol de playa.

Entrevistado en la instalación donde se juega tenis de mesa, en la zona conocida como “El Polvorín”, Mejía fue enfático en que el gobierno de El Salvador hizo una “proeza” al poner en marcha la justa regional en año y medio, luego que Panamá declinara continuar con su montaje debido a las complicaciones que tuvo con la pandemia del COVID-19 y que Puerto Rico se viera precisado a retirar su propuesta al no poder asegurar el presupuesto necesario para traer el evento a Mayagüez.

Asimismo, Mejía alabó la calidad de la competencia y señaló que se ha ocupado de que los eventos se realicen “con todo el nivel técnico que requieren” y “en base a los reglamentos”. Igualmente, señaló que lo que falta en las instalaciones son detalles cosméticos, que no afectarán la competencia. De hecho, recordó que el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha señalado que las obras serán inauguradas en agosto.

“Yo entiendo que la sensación es que las cosas no se van a terminar, pero cuando vi el ritmo y el nivel de compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele es sorprendente. Es una persona de palabra y comprometida”, argumentó Mejía.

El presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejiá, durante una visita a las instalaciones de tenis de mesa. ( David Villafañe Ramos )

“Ha salvado nuestros juegos”, puntualizó el líder deportivo en la conversación que compartimos a continuación.

P. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre el primer día de competencia?

“Impresionado muy favorablemente. Considero que El Salvador ha hecho una proeza. De hecho, en mi discurso inaugural voy a mantener ese criterio. Esto es una proeza deportiva que no va a tener ningún punto de comparación porque haber logrado esto en un año y medio, no tiene precedente”.

“A todos los países que organizan unos juegos les otorgamos seis años. Por las circunstancias que fueron, este fue año y medio. Esta mañana (miércoles), en una reunión del Comité Ejecutivo (de Centro Caribe Sports), presentamos en pantalla la apertura de los juegos, y fue emocionante saber que se pudo iniciar”.

P. ¿Son seguras para los atletas los accesos a las áreas de competencia, ya que hay mucho trabajo de construcción en los accesos aún?

“Es algo que vamos a tener que revisar para el futuro. No perder de vista que estamos comenzando la acción deportiva tres días antes de la inauguración. Toda esta área perimetral, sobre todo aquí, en El Polvorín, están trabajando para que no ocurra nada de eso, en el asfaltado. En estos tres días se está trabajando en la orfebrería (ornamental) de las vías de acceso. A partir del sábado, pueden estar seguros de que, evidentemente, todo va a estar bien”.

P. ¿Los organizadores han podido vender boletos para la acción deportiva de los Juegos? No hay ventanilla de boleto en las instalaciones en uso.

“El Comité Organizador tiene un esquema que lo va a explicar. Y es por la demanda y las instalaciones. Se ha colocado un link de boletos. La inauguración ha tenido una demanda grande y no se van a vender boletos, sino que será seccionada y entregada. Pero hay un link para el resto de las actividades”.

P. Hablando de la inauguración, que será en el Estadio Jorge “El Mágico” González, donde también se realizarán eventos deportivos ¿cree que estará listo para ese acto tomando en cuenta que este miércoles aún estaba bajo construcción?

“Sí (va a estar listo). El Estadio Mágico González es una proeza. Yo traje ingenieros en enero, y cuando lo vieron me dijeron que no iba a estar terminado. Luego volví y me dijeron que no iban a poner esas butacas. Vine en enero, vine en febrero, marzo y abril. En febrero dejé de traer ingenieros porque los que traía para que me asesoraran, me decían que no y los de aquí me decían que sí. Ganaron los de aquí”.

“El Mágico González es sede de cuatro deportes (atletismo, halterofilia, tiro y lucha) y se va a competir. Pero no por competir, se va a competir con las reglas”.

P. O sea, que cuando la gente llegue el viernes a El Mágico González va a encontrar una instalación preparada para recibirlos para los actos inaugurales.

“Es correcto. Pero le puedo decir de 14 instalaciones que están iguales y los van a recibir”.

P. ¿Habrá ceremonia de izamiento de las banderas de las delegaciones en la Villa?

“El viernes (hoy) a las 10 de la mañana. Lo estamos haciendo diferente. En vez de hacer 35 izamientos, uno a uno y quitándole tiempo, se hará solamente uno, como lo hicimos en Santa Marta (Juegos Centroamericanos y del Caribe de Playa). Se toca el himno de la nación, el himno nuestro (Centro Caribe Sports), se suben las banderas, se dan unas palabras”.