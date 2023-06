El ente que organiza los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Centro Caribe Sports, reafirmó ayer, miércoles, la determinación tomada por el comité organizador de la justa que se llevará a cabo en San Salvador a partir del 23 de junio de eliminar el evento de polo acuático femenino del programa de competencias.

En una publicación en sus redes sociales, el organismo deportivo indicó que la disciplina femenina de polo acuático no estará presente en la edición de 2023 de los Centroamericanos “motivado única y exclusivamente a la falta de quórum reglamentario, donde se indica la participación de cinco países mínimo, de un universo de 37 delegaciones asistentes a los Juegos”.

La comunicación añade que luego de un “plazo de flexibilidad de la fecha límite de inscripción, establecida el 23 de mayo”, el evento no cumplió con la cuota de un mínimo de cinco conjuntos, “lo que imposibilita su participación en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023″.

Centro Caribe liberó al comité organizador y a la ciudad anfitriona de toda responsabilidad por esta determinación, que afectó a los países de Puerto Rico, México, Cuba y Costa Rica.

De hecho, las integrantes del equipo boricua -subcampeonas de la edición de Barranquilla 2018- enviaron una carta de reconsideración al comité organizador de San Salvador. La petición fue apoyada por el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

En su misiva, las deportistas lamentan la cancelación del evento y recuerdan que anteriormente se ha permitido la participación de menos de cinco países, como fue en el caso de Mayagüez 2010. Asimismo, indican que los Centroamericanos debían ser una competencia clasificatoria a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Puerto Rico ha ganado cuatro medallas en el polo acuático femenino: una de oro y tres de plata. Eran candidatas a medalla en El Salvador.

Las atletas también colgaron un video en su cuenta de Instagram en el que catalogaron como una falta de respeto la decisión de sacar su evento y en el que hicieron público su pedido de reconsideración.

“Para nosotras es triste porque fueron muchos años de sacrificio. Llevamos cinco años esperando este momento. Con tan solo 24 días de los Juegos Centroamericanos, nos dan esta noticia. Nosotros le pedimos a ustedes, a San Salvador, que reconsidere el que nosotras podamos ir a su país a representar a Puerto Rico”, dijo la jugadora Alexandra Meléndez en el video.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador de San Salvador 2023 y hermano del presidente Nayib Bukele, Yamil Bukele, compartió la publicación de Centro Caribe junto a un mensaje en el que manifiesta que “no está en nuestras manos que otras naciones no se hayan inscrito, no pudiendo así completar los cupos requeridos para llevar a cabo esta y cualquier otra disciplina deportiva que no cumpla lo que la reglamentación de Juegos Centroamericanos y del Caribe exige”.