La tradición de la Lucha Libre en Puerto Rico tiene un bien conocido historial que establece que donde estén Barrabás, Chicky Starr y El Profe juntos no deben pasar buenas cosas.

Bueno, hay una excepción a la regla y la misma sucederá este próximo viernes en el Coliseo Ángel Luis ‘Cholo’ Espada de Salinas desde las 7:00 de la noche. Ese día se realizará allí una cartelera libre de costo para los aficionados en la que se enfrentarán luchadores pertenecientes a dos de las principales escuelas de lucha libre en Puerto Rico. El evento lleva por nombre el Worlds Collide.

Y si se pregunta cuál será el rol del triunvirato del terror que conforman Barrabás, Chicky Starr y El Profe, pues sepa que estos tres veterano, junto a Barrabás Jr. y el luchador mexicano Aero Boy serán el jurado que escogerán a los dos peleadores que irán a la final del programa, donde un panel de seis fanáticos escogerá el ganador del torneo.

Las dos escuelas que se enfrentarán en el programa son el Martillo Wrestling Club de Jorge Ocasio y la Ponce Pro Wrestling de Melvin Mitchell Nazario. Cada una de estas escuelas llevarán a cinco estudiantes a participar del torneo, quienes lucharán por un premio de $100 y un contrato en la nueva PRWA. El grupo además entrará al ring para una Batalla Campal donde el triunfador se ganará una Copa y $40. Las áreas que evaluarán los jueces serán de movidas, llaveos y desempeño en el micrófono.

La producción de Metal Siebens Productions, la Puerto Rico Wrestling Association (PRWA) y Matias Entertainment también presentará peleas entre Maestro vs. Maestro, Demente vs. Ricochet, Aero Boy (México) vs. Rayo (Perú) y Myles Hawkins vs. Michael Walker, ambos de Estados Unidos. También estará participando El Cuervo de Puerto Rico.

De cara al evento, al temible Barrabás se expresó diciendo: “Invito a todos mis parceleros a darse cita este viernes en el Coliseo Cholo Espada de Salinas las 7:00 de la noche, ya que es la primera vez que dos escuelas de lucha libre se enfrentan. Yo voy a estar allí y voy a ser unos de los jueces que van a evaluar todo a ver quién va a ser el mejor”.

Por su parte el Profe estableció como “como jueces este viernes estaremos los tres mejores manejadores de lucha libre de todos los tiempos, que ha dado Puerto Rico. Los demás van después. Nosotros vamos a ser el jurado de ese evento especial que va a ser de lujo”.

Finalmente, Chicky Starr le dejó saber a los luchadores que como jueces serán muy exigentes.

“Muy importante que todos los participantes sepan que no somos unos jueces fáciles, somos muy exigentes. Vamos a ser bien estrictos en todo lo que los estudiantes hagan, porque hay aquí hay experiencia de sobra. Esta industria hay que respetarla y vamos a empezar con ustedes, los aspirantes a luchadores”.

El torneo se transmitirá por tres plataformas en Facebook, YouTube y la Radio que se Vé: www.metalrockstationprtv.com.