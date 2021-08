No sólo las fotos de los ganadores con sus preseas sobre el pódium serán de las más recordadas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que este fin de semana llegaron a su fin, una de ellas se volvió viral: la imagen de Tom Daley tejiendo en las gradas.

El clavadista inglés, ganador de la medalla de oro en clavados sincronizados en plataforma de 10 metros y de bronce en individual en plataforma de 10 metros, se convirtió en tendencia luego de ser captado tejiendo un cárdigan blanco como recuerdo de las competencias, durante la final femenil que se celebraba en el Tokyo Aquatics Centre.

“Cuando llegué a Tokio quería hacer algo que pudiera decir que hice durante los Juegos Olímpicos: un suéter con el logo del equipo de Gran Bretaña en la espalda, con una bandera, las iniciales GBR en los hombros y Tokio bordado en el frente”, escribió el atleta en su cuenta alterna, @madewithlovebytomdaley de Instagram, donde comparte las prendas que él mismo teje y que actualmente ya suma más de 1.3 millones de seguidores.

Orígenes y familia

Tom Daley nació en Plymouth, Reino Unido el 21 de mayo de 1994, bajo el nombre Thomas Robert Daley. Sus padres son Robert y Debbie Daley. Tiene dos hermanos más, él es el mayor. William, quien nació en 1997, y Ben, en 1999. Robert Daley, su padre, falleció hace 10 años, el 27 de mayo de 2011, a causa de un tumor cerebral, hecho que lo marcó profundamente.

Los inicios de Tom en el mundo del deporte están relacionados a la natación, disciplina que practica desde los siete años. De ahí que años más tarde se enfocara en los saltos y clavados, que lo han llevado a participar en distintos torneos y competencias a nivel internacional, como en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Bullying y depresión

En la época previa a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Tom sufrió un intenso acoso escolar. “Siempre me habían llamado, en plan despectivo, ‘el chico de los speedos’, pero fue a más. Me tiraban cosas, me aplastaban contra el suelo sin razón aparente. Y a los demás les parecía gracioso. Empecé a dudar de quién era y en lo que creía”, confesó el atleta en entrevista para Evening Standard.

Estas mismas declaraciones coinciden con las hechas por su entonces entrenador, Andy Banks, quien confirmó los hechos y reveló que Tom deseaba dejar el deporte. Fue tal la presión, que Tom abandonó la escuela por decisión de su padre.

Aunque en Beijing 2008 fue su debut olímpico, fue hasta Londres 2012 cuando consiguió hacerse de una medalla de bronce, lo que le valió el reconocimiento de su país al grado de considerarlo una súperestrella. Dicha popularidad lo llevó a producir el programa de televisión, Tom Daley goes global, serie filmada a lo largo de seis semanas de manera amateur sobre un viaje que realizó en compañía de su amiga Sophie, en el que visitaron países como Marruecos, España, Tailandia, Japón, Nueva Zelanda y Suiza, entre otros.

A partir de entonces pasó de ser un atleta a una celebridad aclamada por el mundo entero.

El amor

Fue a través de su canal de YouTube, en 2013, que Tom declaró abiertamente su homosexualidad e hizo pública su relación con el productor y guionista de cine, Dustin Lance Black, ganador de un Oscar por Milk, protagonizada por Sean Penn.

“Nunca he tenido una relación seria, pero esta primavera mi vida cambió completamente cuando conocí a alguien que me hace feliz y seguro. Y esa persona es un hombre. Me sorprendió, pero siempre pensé que algo así podía suceder, el mundo entero cambió para mí en aquel momento”, compartió Tom a sus seguidores a través del video.

El 6 de mayo de 2017, Tom contrajo matrimonio con Dustin, 20 años mayor que él. La boda se celebró en el castillo Bovey, en el condado de Devon, a unos 300 kilómetros de Londres.

Acudieron alrededor de 120 invitados. Ambos lucieron trajes hechos a la medida por la casa inglesa Burberry; Tom en color burdeos y Dustin en azul marino. La pareja se dirigió a Barcelona y Hawái como su viaje de luna de miel.

Familia propia

Fue el 14 de febrero —el día de San Valentín— de 2018 cuando la pareja anunció a través de redes sociales que estaban esperando a su primer hijo.

Conforme pasaron los meses, se hizo público que la pareja utilizó una madre subrogada y un óvulo de otra mujer para concebir a su primer hijo. Tres semanas después del anuncio, Tom reveló a Fearne Cotton, para el podcast Happy Place, que su primer bebé sería un varón.

El bebé nació enEstados Unidos el 27 de junio de 2018, y fue registrado con el nombre de Robert Ray, en honor al padre fallecido del clavadista.

Activista LGBT+

Luego de haber sufrido bullying por dedicarse a su deporte y por su preferencia sexual, Tom Daley ha aprovechado la fama para convertirse en activista en favor de la comunidad LGBT+, como lo externó en 2018, tras ganar una competencia en los Juegos de la Commonwealth, donde pidió despenalizar la homosexualidad.

Luego de hacerse de una medalla de oro en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, junto a Matty Lee, su compañero en clavados, y otra de bronce, compitiendo en forma individual, volvió a pronunciarse en apoyo a la comunidad LGBT+: “Salí del armario en 2013, siempre sentí que estaba solo y que había algo en mí que nunca iba a ser tan bueno como la sociedad quería que fuera. Espero que cualquier joven LGTB pueda ver que puede lograr cualquier cosa. Estoy increíblemente orgulloso de decir que soy un hombre gay y también un campeón olímpico”, declaró ante la prensa.