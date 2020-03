Canóvanas. La jockette carolinense Cindy Soto ganó hoy domingo el Jockette Challenge que se celebró en el hipódromo Camarero para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

El Jockette Challenge fue un una serie de pruebas corridas solamente por jinetes mujeres. Se compuso de tres carreras dentro del programa de ayer. La ganadora fue escogida a base de puntos por las primeras cinco posiciones en las tres carreras.

La jockette carolinense ganó el primer lugar con 22 puntos. Fue seguida por Nicole Disdier y Carol Cedeño con 15 puntos cada una. Participaron un total de 11 jockettes en el Challenge, que fue una iniciativa de la administración hípica que ahora está bajo la sombrilla de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico.

Soto logró una victoria (15 puntos) y un tercer lugar (7 puntos) así como el abrazo de la familia que llegó al círculo de ganadores para felicitarla con muchas emociones.

La carolinense Cindy Soto ganó la prueba frente a su madre y sus dos hijos. Fue todo algo muy gratificante para ella. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)

“Esto es un trabajo difícil, arduo, comprometedor y hacer todo ese esfuerzo como madre, lograr este tipo de metas, me llena mucho de alegría. La veterana de aquí es la que se queda con el premio, gracias al Señor”, dijo la ganadora y madres de dos niños.

“Es bien difícil. Que mi mamá aceptara que yo escogiera esta profesión fue tan difícil. Ver cómo ella lo sufre en cada caída que he tenido, y tener aquí a mis dos hijos es algo que me llena de alegría. He podido lograrlo sin darle esos sustos a ellos. Estoy muy agradecida de Dios”, agregó.

Soto ganó la segunda carrera (importadas a 1,300 metros) válida para el Challenge a bordo de Reina Catalina, que superó una reclamación que el jurado miró por largo rato. La jinete Marielis Cosme en Valid Desert hizo una reclamación entendiendo que Reina Catalina invadió su carril en los últimos 100 metros.

En el Jockette Challenge participaron un total de 11 mujeres jinetes. En la foto algunas de ellas. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)

La reclamación no prosperó.

“El haber montado aquí con mis compañeros jinetes varones me ha ayudado mucho a aprender a pelear la posición que tenemos. Somos jinetes para llevarlos a ellos (los ejemplares) y que no nos quiten ese lugar”, dijo Soto.

Sí prosperó otra reclamación en la prueba que bajó a Valid Desert del segundo al sexto lugar.

Soto logró el tercer lugar con Lucky Light en la primera carrera (importadas a 1,300 metros) válida del Challenge, que fue ganada por Carol Cedeño a bordo de New Years Express.

El Jockette Challenge consistió de tres pruebas corridas exclusivamente por jockettes. De la suma de puntos de esas carreras se determinó la ganadora. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)

La última carrera (importados a 1,200 metros) válida fue ganada por María Maysonett a bordo de Nuestro Señor. Segunda llegó Cosme con Synny Puzzle.

El público que llenó la gradería de Camarero se disfrutó el histórico evento. Aplaudió a las jockettes cuando estas subieron a los caballos. Las jinetes respondieron con un saludo y sonrisas al público.

La actividad fue todo un espectáculo y atrajo a muchos fanáticos. (Ramon "Tonito" Zayas / Staff)

Fue un ambiente saludable para las jockettes quienes quieren que el evento se repita.

“Estábamos todas muy contentas en el jockey room. Cuando salíamos todo el mundo aplaudía. Exhorto al administrador hípico (José Maymó Azize) a que haga más frecuente esta oportunidad. Es un buen evento para el hipismo”, dijo Soto.