El clavadista puertorriqueño Emanuel “Manny” Vázquez Bas ganó el reconocimiento al Novato del Año en la premiación de la Confederación del Sureste de Natación y Clavado de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA, por sus siglas en inglés).

Vázquez Bas, quien viste el uniforme de Louisiana State University (LSU), compartió el galardón con el canadiense Víctor Povzner, de Texas A&M University. El boricua viene de alcanzar el tercer lugar en el Texas Diving International celebrado el fin de semana previo a Acción de Gracias. Un logro que calificó como muy grande “por estar compitiendo con potenciales atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”.

“Fue un logro que me lo propuse cuando llegué aquí. Solo lo podía ganar en el primer año. Ser ‘rocky of the year’ (novato del año) era una meta por cumplir y lo logré”, dijo el especialista de plataforma 10 metros.

Al compartir sus impresiones sobre su tercer lugar en la competencia en Texas, Vázquez Bas recordó que esa final se midió a dos excelentes clavadistas.

“En esa final estábamos con el estadounidense Jordan Windel, que ganó; el mexicano y compañero de universidad Juan Celaya, que llegó segundo; y yo, que mis aspiraciones son poder clasificar junto a ellos a los Juegos Olímpicos”, destacó el atleta, que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018

Vázquez Bas describió que su estadía en LSU le ha traído un cambio en su forma de entrenar, ya que aprende mucho de Celaya. El mexicano es triple medallista en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con dos de oro en trampolín de un metro y clavado sincronizado, y una presea de plata en tres metros.

“Me gusta entrenar con él (Celaya). Es uno de los mejores clavadistas de la región ganando los Panamericanos y está por clasificarse para Tokio. Me gusta la mentalidad que tiene de entrenar y llegar a lo más alto. Él sabe bloquear todo a su alrededor. ¡Claro, sus saltos tienen mayor dificultad que los míos! Eso es bueno, porque nos apoyamos en el entrenamiento”, expresó el estudiante de Estudios Interdisciplinarios.

En lo que concierte a su representación con Puerto Rico de cara a los eventos del ciclo olímpico, expresó estar “trabajando para hacer su mejor salto y puntuación para conquistar la clasificación a Tokio 2020 en abril del próximo año”.

Mientras tanto, el boricua espera estar activo del 16 al 19 de diciembre en el Auburn Diving International en Alabama.