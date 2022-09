Nueva York. Coco Gauff alzó el puño y seguido meneó el dedo índice derecho, respondiendo y agitando más al cada vez más estridente público en el estadio Arthur Ashe que se puso de pie y gritó a rabiar. La rival de Gauff en el Abierto de Estados Unidos, Zhang Shuai, se tapó ambos oídos con sus manos.

Gauff y sus fanáticos reaccionaban delirantes a un excepcional punto, uno en el cual la estadounidense de 18 años corrió como bala hacia derecha para devolver de derecha, pero tuvo que cambiar de direcciones para deslizarse y rematar de revés. Zhang depositó una volea en la red. Cuatro puntos después, Gauff se encontraba instalada en los cuartos de final en Flushing Meadows por primera vez.

Gauff, la subcampeona del Abierto de Francia en junio, remontó en cada set para derrotar a la china Zhang por 7-5, 7-5 para convertirse en la mujer estadounidense más precoz que alcanza esta instancia del US Open desde que Melanie Oudin lo consiguió con 17 años en 2009.

“No podía escucharme grita. Me hace tener más ganas de volver a hacerlo. Creo que me inspiró muchísimo con la sensación del momento. Lo disfrutó”, dijo la 12da cabeza de serie que se las verá contra la francesa Caroline Garcia (12) el martes. “Nueva York hace sacar algo de mí que no tenía desde que tenía 15″.

Después de ir perdiendo 5-4 en el primer set y luego 5-3 en el segundo, parcial en el que estuvo a un punto de perder, los cánticos “¡Let’s go, Coco!” propulsaron a Gauff, con foja de 4-0 en el estadio Ashe. Nunca antes había ganado un partido en la arena más inmensa en los torneos de Grand Slam.

“Es alucinante. ¿Cantaban mi nombre en el Ashe?”, dijo Gauff, quien no ha cedido un solo set en lo que va del torneo, durante la entrevista a pie de cancha. “Trataba de no reírme en el banquillo durante el cambio de lado. Me enfocaba en el momento”.

Gauff era la mujer más precoz que había alcanzado la ronda de octavos de final en Flushing Meadows este año. Zhang, con 33 años, era la más veterana.

Ambas plantearon un duelo desde el fondo, intercambiando potentes devoluciones, en particular desde la izquierda. Los peloteos largos acabaron favoreciendo a Gauff. Se llevó 45 de los puntos que tomaron cinco o más golpes, mientras que Zhang se llevó 25 de esos.

Gauff se topará con una Garcíoa que llega en un magnífico momento, precedida por un título en Cincinnati en la antesala a Nueva York.

Garcia despachó 6-4, 6-1 a la estadounidense Alison Riske-Amritraj. La 29na preclasificada, al igual que Gauff, buscaban acceder por primera vez a la ronda de cuartos en un US Open.

“Estoy súper fascinada de jugar contra Coco, en Estados Unidos, en Nueva York, en los cuartos de final de un Slam. Es grandioso”, dijo Garcia.

De hecho, ninguna de las ocho mujeres en acción el domingo habían superado la cuarta ronda en Flushing Meadows; y solo dos han alcanzado las semifinales de un Slam: Gauff y Ons Jabeur (5ta preclasificada) en una ocasión cada una.

La mujer que puso fin al paso de Serena Williams por el torneo ganó de nuevo y llegó a cuartos de final, por primera vez en nueve apariciones en Nueva York.

Ajla Tomljanovic derrotó a Liudmila Samsonova 7-6 (8), 6-1 en el Louis Armstrong Stadium, en un duelo entre jugadoras no preclasificadas.

Tomljanovic es una australiana de 29 años que disputa sus terceros cuartos de final del Grand Slam, tras llegar a esa fase en Wimbledon los dos últimos años.

Dos noches antes, Tomljanovic derrotó a Williams en tres sets en lo que se esperaba fuera el último partido de la campeona de 23 títulos del Grand Slam.

Su rival en cuartos será Jabeur, quien alcanzó la final de Wimbledon en julio y el domingo se impuso a la 18va Veronika Kudermetova 7-6 (1), 6-4.