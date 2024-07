Son decisiones ajustadas. El árbitro Jaume Campistol Mas, de España, gritó con fuerza: “¡Out!”. Vio la pelota afuera, por la línea de fondo y detuvo el punto. La repetición del tiro de la croata Donna Vekic (13a preclasificada), permite ver que la bola estaba sobre la línea. Coco Gauff (2a) devolvió el tiro afuera. Ya estaba abajo 4-2 en el set.

La norteamericana se mezcló en una amarga discusión con el árbitro, aunque sabía que ya no había vuelta atrás. Se sintió perjudicada... otra vez. Y los recuerdos de situaciones similares se le vinieron encima, rompió en llanto por lo que creyó una injusticia. Ya no pudo concentrarse, el partido se le escapó. Perdió 7-6 (9-7) y 6-2 y quedó eliminada de los Juegos Olímpicos de París 2024.

PUBLICIDAD

Si el canto del juez fue antes del impacto de la pelota, reglamentariamente el punto debía jugarse de nuevo. La tenista norteamericana discutió con el umpire. “Siento que me pasa constantemente en este juego. ¡Siempre me engañan! Esta es la tercera vez que me pasa esto este año. Y me lo hicieron aquí mismo en el Abierto de Francia”, argumentó, mientras trataba de mantenerse entera.

El público en el Philippe Chatrier apoyó a Gauff. Entendieron que tenía razón y eso la alentó a sostener su postura. Llamó a la supervisora del match para intentar una corrección del fallo, pero no lo logró. “¿Entienden que tengo que defender siempre mis derechos? ¡Todo el tiempo!”, dijo, en lo que se entendió como una continuidad a las acusaciones de racismo que sufre en determinados encuentros. Pasaron varios minutos hasta que el juego se reanudó.

Pero cuando volvió al fondo de la cancha para reanudar el juego los sentimientos la desbordaron y rompió en llanto. Ya no pudo recuperar precisión en sus golpes ni ritmo en el juego. Estaba absolutamente desconectada. Y el sueño de la medalla olímpica se le esfumó. Aunque llegaba como una de las favoritas, quedó eliminada en los octavos de final.

Un poco más tranquila, después del partido, analizó: “Entiendo que el árbitro consideró que el grito no afectó mi swing. Yo pienso que sí. No suelo discutir estas decisiones, pero el detuvo el punto antes de que yo golpee la pelota. Ni siquiera es una percepción. Es la regla”.

Más allá de la polémica, la norteamericana no utilizó el fallo como una excusa para justificar su derrota. “Estos puntos son importantes. Normalmente, después se disculpan. Es un poco frustrante. Pero el ‘lo siento’ del árbitro no te ayuda una vez que el partido terminó. No puedo decir que hubiera ganado si me hubieran dado ese punto”.

PUBLICIDAD

El recuerdo de la semifinal de Roland Garros

Hace poco más de un mes, también en Roland Garros, pero en el Grand Slam, Coco Gauff perdió en la semifinales de ante la polaca Iga Swiatek (1°) por 6-2 y 6-4.

Cuando la nacida en Atlanta se encontraba arriba 2-1 y 0-15 a favor, Swiatek efectuó un servicio que los jueces dieron por malo. Gauff devolvió el tiro y falló.

La umpire Aurelie Tourte corrigió el primer cobro (dio por válido el saque) y le dio el punto a la tenista polaca, lo que desató la indignación de Coco. También en esa oportunidad discutió con la jueza de silla. Lo que siguió fue idéntico a lo que pasó esta tarde en el mismo escenario. Se sintió perjudicada e impotente por no poder cambiar la decisión y comenzó a llorar.

Los Juegos Olímpicos no se terminaron para Gauff, que todavía tiene por delante las competencia en dobles mixto y femenino. ¿Tendrá su mente la claridad y fortaleza para dejar atrás este episodio y concentrarse en otras medallas?