La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, anunció hoy el lanzamiento de la campaña educativa “Mi vida tiene valor” que estará circulando en los distintos medios de comunicación en la isla y las redes sociales.

En la misma participan la tenismesista Melanie Díaz, la baloncelista Pamela Rosado, así como la judoka Melissa Mojica.

“Llevamos varios años haciendo múltiples campañas que nos ayudan a llevar un mensaje no solamente en términos deportivos, sino también en las preocupaciones sociales que tenemos”, dijo Rosario durante una conferencia de prensa en la Casa Olímpica.

“Queremos enfatizar en un anuncio de prevención buscando tener las herramientas para las mujeres que son la mayoría de las víctimas de violencia de género. Esto es un asunto que nos toca a todos porque destroza familias, toca a una amiga, compañera de trabajo, hermana, prima o vecina. Ante la pérdida de valores, como institución, no podemos quedarnos callados porque cada vez trabajamos con más mujeres y niñas”, agregó.

Según el Observatorio de Equidad de Género, en Puerto Rico fueron asesinadas 52 mujeres y una persona trans durante el 2021. La mitad de los casos no han sido esclarecidos. Asimismo, se registraron 7,800 instancias de violencia contra una mujer.

“Cada vez conocemos más rostros de mujeres que han sido víctimas de violencia de género que se manifiesta en diferentes términos. No solamente en la violencia sexual, el incesto cada vez es mucho más, el acoso y el hostigamiento sexual en las oficinas, la calle, las universidades, los salones de clase, en todos lados hay este tipo de conducta”, sostuvo Rosario. “Para el Copur no es acceptable. Nos hemos manifestado de manera consistente en el no al discrimen y la violencia, el respeto en todas sus manifestaciones con los valores más promulgados en el movimiento olímpico en el mundo”, resaltó Rosario.

La campaña de servicio público tendrá presencia en medios impresos y digitales, radio, redes sociales y vallas publicitarias.

“Nos puede pasar a todas. Es un mensaje de conciencia, de empoderamiento y un basta. Todos tenemos derecho a sentirnos amados correctamente. A veces por tener miedo no hablamos, nos reservamos por cultura, por la familia o no hacerle daño a unos niños. Es un campaña hermosa, soy parte de ella y me siento orgullosa”, concluyó Mojica.