Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, lamentó las ausencias en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 del tenista Rafael Nadal y la jugadora de badminton Carolina Marín, de los que dijo que “el movimiento olímpico los echará de menos”.

Nadal ha decidido no acudir a Tokio por motivos deportivos debido a su planificación de la temporada y Carolina Marín por una grave lesión de la que se recupera.

“Nosotros los echaremos de menos, pero sobre todo el movimiento olímpico. Imaginar unos Juegos sin ellos cuesta mucho. Carolina estaba sacando medalla en casi todos los torneos y hay que desearla que cuando se recupere sea la Carolina que queremos que sea. Y Rafa nos ha dado mucho. La decisión es dura, pero le damos todo el apoyo porque es el gran icono del movimiento deportivo mundial”, manifestó.

En la lista de tenistas clasificados españoles para Tokio está Carla Suárez, que reapareció recientemente en Roland Garros tras superar un cáncer.

“Cuando he visto en el listado a Carla he tenido una sensación de felicidad. Ha atravesado una situación muy complicada y cuando la he visto competir recientemente le he dicho que lo importante no era la victoria, sino verla competir”, manifestó.

“Carla es un ejemplo para el deporte español pero también para todos. Para los deportistas no hay meta y no hay reto que no se pueda salvar. Esto es un obstáculo de vida, un obstáculo deportivo, y me alegro que esté en Tokio”, dijo Blanco, en una conferencia de prensa organizada en el Comité Olímpico Español. EFE