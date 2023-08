Nueva York. Hay un olor que se siente con fuerza en el Abierto de Estados Unidos. Es el punzante tufo de la marihuana que se siente en una pista exterior del torneo y que afectó la concentración de una de las mejores tenistas del mundo, dando la sensación que no hay sitio que se salva del aroma no oficial de Nueva York.

Aunque el origen exacto del olor sigue siendo un misterio, hay algo claro: La Cancha 17, donde la octava preclasificada Maria Sakkari se quejó de un fuerte olor de marihuana durante el partido de primera ronda que perdió, se ha convertido en una suerte de referencia para los jugadores por un tufo inequívoco.

“La Cancha 17 huele como el salón de Snoop Dogg”, bromeó Alexander Zverev sobre el famoso rapero tras ganar su partido de primera ronda.

“Oh, Dios mío, el olor está por todos lados. Huele toda la pista a marihuana”, añadió.

El 12do cabeza de serie del torneo volverá a la 17 el miércoles para medirse contra su compatriota Daniel Altmaier.

A raíz del partido de Sakkari el lunes, la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) — organizadora del último Grand Slam del torneo — inició su propia investigación para determinar de dónde emana el olor.

El portavoz Chris Widmaier explicó que la USTA habló con los jueces a cargo del partido de Sakkari y también analizaron video del mismo. “No se encontró prueba” de que alguien estuvo fumando en la Cancha de 17, lo que hace conjeturar que viene del adyacente Corona Park.

La misma Sakkari se encargó de apuntar a esa dirección cuando se fue a quejar con el juez de silla cuando dominaba el primer set: “El olor, por Dios. Creo que venía del parque”.

“Algunas veces hueles comida, algunas veces cigarros, otras hueles marihuana”, añadió tras su derrota ante Rebeka Masarova. “Quiero decir, es algo que no podemos controlar por que es un espacio abierto. Hay un parque detrás y la gente puede hacer lo que le plazca”.

Ricardo Rojas, un empleado de seguridad de Flushing Meadows, que tenía asignado trabajar afuera de la Cancha 17 el lunes, contó que se tomó un descanso a la hora del partido de Sakkari y mencionó que “había un evidente olor a marihuana”. Pero destacó que aunque aplica a rajatabla la prohibición de fumar dentro del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, el parque “está fuera de mi jurisdicción”.

En Nueva York es legal para los adultos de 21 años o más poder cargar un máximo de tres onzas de cannabis y 24 gramos de cannabis concentrados para uso personal. Se pude fumarlo o vapearlo en cualquier lugar que se permita fumar tabaco.

Rojas dijo que el olor a marihuana se ha convertido en algo común. “En cada esquina lo puedes oler. Es parte de nuestro mundo. Hay que acostumbrarse”.

¿Y qué le diría a Sakkari o cualquier otro jugador que se queje de la marihuana en un Grand Slam?

"Pruébalo... quizás te ayude a relajarte".