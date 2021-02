En el panorama deportivo boricua hay otra figura a observar de cerca en la persona del ciclista Abner González.

Y es que luego de firmar para correr profesionalmente con el equipo Movistar de España en el World Tour de la UCI (Union Cycliste Internationale), el puertorriqueño participará el jueves del inicio del Tour de La Provence, que se efectuará en cuatro etapas hasta el domingo en el sur de Francia.

El evento arranca a las 4:30 a.m. del jueves hora de Puerto Rico (11:30 a.m. hora local) y varias telecadenas y websites transmitirán en vivo la carrera o partes de ella. El problema es que todas las transmisiones están dirigidas a Europa y otras partes del mundo, no a Estados Unidos o Puerto Rico.

La transmisión oficial la tendrá a cargo Eurosport. Sin embargo, canales o portales como L’Equipe y Teledeportes en España también repetirán la señal.

Portales como Cycling News y Noticiclismo también ofrecen análisis y resultados de la carrera, al igual que podrían ofrecer un enlace para poder acceder clips o streaming del evento.

Finalmente, a nivel estadounidense y de Canadá el portal FloBikes parece ser la alternativa más rápida para quien desee observar el evento, a un costo, por supuesto.

Un buen servicio de VPN luce como la alternativa más segura.