Confiscarán juego de voleibol de playa a favor de Puerto Rico
Martinica no se presentará al choque del martes frente a los boricuas debido a lesión.
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La dupla masculina del voleibol de playa de Puerto Rico no tendrá que pisar el martes la caliente arena de Santo Domingo 2026 luego que el choque que tenían programado frente a Martinica será confiscado a favor de los boricuas.
Daniel Rivera y William Figueroa, que este lunes superaron 21-7 y 21-10 a St. Kitts para mejorar su marca a 2-0, sumarán un nuevo triunfo el martes luego que la dupla de los vecinos caribeños no se presentará a la competencia por lesión, según supo este medio.
Rivera y Figueroa irían el miércoles con marca de 3-0 a disputar el primer lugar del Grupo C ante Nicaragua, que al lunes jugaba para 2-0 y el martes tiene en calendario un partido ante St. Kitts.
De igual forma, la dupla fémina, que forman la medallista de oro en San Salvador 2023, Allanis Navas-María González, le ganó el lunes 21-4 y 21-2 a St Kitts y este martes se enfrenta a Cuba, que también llega al partido con marca de 2-0.
El voleibol playero de ambas ramas tiene una ronda inicial de cinco grupos con cinco equipos cada uno. Los mejores dos equipos de cada grupo avanzan a los cuartos de final.