La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión adversa de las operaciones fiscales del Departamento de Recreación y Deportes para el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2023.

Según destacó la agencia en un comunicado de prensa, las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que las operaciones relacionadas con la propiedad mueble e inmueble, así como la preparación y remisión de informes requeridos por ley, no se realizaron de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables.

“El Informe revela que, al 24 de enero de 2023, el Departamento no contaba con un registro de inventario certero de las instalaciones deportivas y recreativas. En los nueve informes examinados por los auditores se identificaron discrepancias sobre la cantidad de instalaciones y su ubicación. Los informes reflejan entre 104 a 733 instalaciones ubicadas entre 21 a 59 municipios”, lee el comunicado.

Según se indicó, estas deficiencias dilataron el proceso de reclamación de fondos federales a la Federal Emergency Management Agency – FEMA, ya que el Departamento y los municipios peticionaron fondos para las mismas propiedades. Además, el Departamento pudo haber emitido pagos por servicios de agua, electricidad y seguros de propiedad, sin tener la certeza de ser los titulares.

La auditoría de cuatro hallazgos señala que en contravención a disposiciones en la Ley 8-2004, Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, no se había constituido el Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física del 2019 al 2021, no se había implantado el Plan Nacional para la Recreación y el Deporte, no se había formado la Junta de Masificación del Deporte, ni creado el Fondo Especial en el Departamento de Hacienda.

Los equipos, materiales y equipos para decomisar, se mantenía junto a equipo en uso, en área abierta rodeada de cyclone fence ( Suministrada )

“Estas situaciones privaron al Departamento de un cuerpo rector, de un modelo de objetivos y acciones, y limitan la asignación de fondos y donativos para financiar las actividades recreativas y deportivas”, destaca el documento.

“Además, el Departamento cuenta con un Fondo Especial para el Desarrollo de las Categorías Menores que se nutre del balance de premios no reclamados de la Lotería Electrónica. Al 3 de febrero de 2023, el secretario no había constituido la Comisión para la administración de este Fondo Especial, no se prepararon los Informes de Utilización del Fondo del 2018 al 2020, ni se había solicitado al Departamento de Hacienda la creación de una cuenta especial”, destacó la agencia.

Cabe destacar que el actual secretario del DRD, Ray Quiñones, fue nombrado a ese puesto por el actual gobernador, Pedro Pierluisi en el 2020 e inició sus labores en la agencia en el 2021, por lo que la mitad del periodo auditado no fue bajo su administración.

Por otro lado, del 2019 al 2022, el Departamento no había rendido a la Legislatura, los informes anuales sobre la utilización de los fondos para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a Tiempo Completo. Además, el Departamento no mantenía estos fondos en una cuenta separada para su uso, según establece la ley.

El Informe devela que el Departamento remitió cinco años tarde, el 18 de julio de 2022, el single audit de 2016 a la Federal Audit Clearinghouse. Además, al 30 de abril de 2023, no había remitido los single audits del 2017, 2018, 2020 ni el del 2022. Las agencias federales no tuvieron a tiempo los resultados de las auditorías realizadas, lo que puede ocasionar que tomen medidas como retener o suspender los fondos federales. La Oficina del Contralor tampoco había recibido al 14 de noviembre de 2022, copias de los Management letters ni de los Single Audits. Estas situaciones ya se habían comentado en el 2013, en el Informe de Auditoría DA-14-16.

CECADER es una de las nueve oficinas regionales del Departamento ( Suministrada )

La auditoría publica que la falta de un encargado de la propiedad desde el 2018 al 2021, y de un sustituto entre el 2018 al 2023, entre otras, impidió que se realizaran los inventarios físicos anuales y se prepararan los informes requeridos. La encargada de la propiedad certificó a los auditores que no encontró evidencia de haberse emitido los informes reglamentarios a las agencias correspondientes desde el 2018 al 2020. Una situación similar fue señalada en el Informe Especial DA-22-03 en el 2021.

Por otro lado, el examen del registro de la propiedad mueble carece de información requerida como: fecha de recibo en 15,383 unidades, número de orden de compra en 1,945 unidades, o el costo de adquisición en 55 unidades. Esta situación no permite el control adecuado de las operaciones y dificulta asignarle un valor a la propiedad, para la preparación de los estados financieros.

En la visita de los auditores a la Oficina Regional Noroeste ubicada en el Centro de Capacitación Deportiva y Recreativa (CECADER) en la Base Ramey en Aguadilla, se encontraron los dos edificios abandonados, habitaciones sucias y los enseres deteriorados. Además, los equipos, materiales y equipos para decomisar, se mantenía junto a equipo en uso, en área abierta rodeada de cyclone fence (ver fotos en el Informe). CECADER es una de las nueve oficinas regionales del Departamento.­

La auditoría comenta la opinión adversa que recibió el Departamento de Recreación y Deportes en el Single Audit del 2016. El contador público autorizado cuestionó desembolsos por $1,234,244, relacionados con el programa de Vivienda Pública. Además, el Departamento no presentó documentos relacionados al desembolso de $14,223,555 en fondos estatales.

Para los años fiscales del 2018 al 2023, el Departamento recibió asignaciones por $460,104,204, y realizó desembolsos por $330,515,505, para un saldo de $129,588,699.

El Informe le recomienda al Gobernador, a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, al secretario de Hacienda, al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y a la administradora de Servicios Generales, que consideren las situaciones indicadas en el Informe y tomen las medidas que correspondan. Al secretario de Recreación y Deportes, se le recomienda el cumplimiento y corrección de las situaciones.

Primera Hora solicitó una reacción al secretario del DRD. A través de su oficial de prensa, se notificó que Quiñones emitiría declaraciones escritas más adelante.

Este primer informe del Departamento de Recreación y Deportes está disponible en www.ocpr.gov.pr.