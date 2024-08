París, Francia. La racha de Juegos Olímpicos con al menos una medalla para Puerto Rico está asegurada gracias a Jasmine Camacho Quinn.

La misma atleta que se encargó de hacer el puente entre Río 2016 y Tokio 2020 también tendió el puente a París 2024 con la medalla de bronce que conquistó este sábado en estas Olimpiadas en la prueba de 100 metros con vallas.

Y la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, se lo agradeció.

“Mantener la racha de medallas es extraordinario. Jasmine, verla convertirse en doble medallista para Puerto Rico es mejor todavía. Es parte de la historia que queremos que nuestros atletas sigan formando para el país. Llegar con resultados positivos al país, nos llena de gran emoción, para eso se ha trabajado intensamente”, dijo Rosario en la zona de entrevistas del Estadio de Francia y a la espera de Camacho Quinn para felicitar a la atleta luego del bronce.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario, durante los Juegos Olímpicos de París 2024. ( Xavier Araújo )

Es la primera vez que Puerto Rico tiene una racha de cuatro Juegos corridos con al menos una medalla desde que debutó en Londres 1948.

Había obtenido dos veces dos Juegos corridos con medallas, siendo el primero entre Barcelona 1992-Atlanta 1996, seguido por Londres 2012-Río 2016.

Con Camacho Quinn hace historia el colectivo, además de que también la atleta hace historia individual al convertirse en la primera atleta boricua, mujer u hombre, con dos medallas olímpicas.

Rosario le reconoció ese logro doble.

“Ha tenido un ciclo olímpico muy exitoso y exigente con ella misma. Ella sabe el reto que significa repetir medalla olímpica. No es fácil en ningún atleta y menos en un evento de 100 con vallas. Así que, verla feliz me hace sumamente feliz. Me llena mucho de emoción”, dijo.

Camacho Quinn aseguró la racha porque este domingo de madrugada, el luchador y abanderado, Sebastian Rivera, será el último de los 51 atletas boricuas en participar aquí y disputará la medalla de bronce en los 65 kilogramos.