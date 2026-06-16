La sofbolista Karla Claudio, la nadadora Kristen Romano y el luchador Darian Cruz, figuran entre los seis atletas finalistas que se serán considerados para convertirse en los abanderados de la delegación de Puerto Rico en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los también destacados atletas Nathalys Ceballos (Balonmano) Israel Hernández (Bolos) y Luis “Tuto” Bermúdez (Escopeta) completan el sexteto de deportistas, de los cuales, dos llevarán la monoestrellada en la ceremonia de inauguración de los juegos regionales, pautada para celebrarse el próximo 24 de julio en la capital dominicana.

Según reveló el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), mediante comunicado, los finalistas fueron escogidos luego de evaluar las nominaciones sometidas por las federaciones nacionales afiliadas.

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“Contamos con atletas extraordinarios que representan lo mejor del deporte puertorriqueño. La selección de los finalistas no fue una tarea sencilla, pues cada uno de los nominados cuenta con méritos deportivos y personales que los hacen dignos de esta distinción. Estamos convencidos de que los seis atletas seleccionados representan con orgullo los valores del olimpismo y del #EquipoPUR”, expresó la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico, Sara Rosario Vélez, en declaraciones escritas.

Los candidatos

Claudio es una pieza fundamental del éxito sostenido de la Selección Nacional de Sóftbol Femenino de Puerto Rico. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe conquistó medallas de oro en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Karla Claudio, sóftbol ( Suministrada Washao Media / SSNF )

Además, ha sido parte de los equipos que obtuvieron medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y medallas de bronce en Lima 2019 y Toronto 2015. Además, con su liderato, ayudó a que Puerto Rico alcanzara en el 2023 la tercera posición del escalafón mundial, consolidándose como el segundo mejor equipo de América y el mejor clasificado de la región del Caribe.

Romano, por su parte, posee 14 récords nacionales, incluyendo ocho en piscina larga y seis en piscina corta.

Kristen Romano, natación. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Su actuación más sobresaliente llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde conquistó tres medallas de oro en los eventos de 200 metros combinado, 400 metros combinado y 200 metros dorso, además de una medalla de bronce en los 100 metros dorso. Con ese desempeño se convirtió en la atleta puertorriqueña con la mayor cantidad de medallas de oro en dicha edición y estableció una nueva marca centroamericana en los 200 metros combinados.

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De igual forma, Ceballos es una de las atletas más distinguidas en la historia del balonmano puertorriqueño y una figura fundamental en el desarrollo y crecimiento de la Selección Nacional Femenina durante las últimas dos décadas.

Nathalys Ceballos, balonmano. ( Suministrada / Federación Internacional de Balonmano )

A lo largo de su carrera ha representado a Puerto Rico en Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, torneos NORCA y Copas Caribe. Su destacada trayectoria incluye cuatro medallas en Juegos Centroamericanos y del Caribe: bronce en Cartagena 2006 y plata en Mayagüez 2010, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, consolidándose como una de las jugadoras más exitosas en la historia del programa nacional.

Cruz, por otro lado, domina la categoría de los 57 kilogramos en lucha estilo libre, manteniéndose como campeón nacional de Puerto Rico de forma ininterrumpida hasta el presente.

Darian Cruz, lucha. ( Xavier Araújo )

Su trayectoria internacional ha estado marcada por importantes resultados en los principales escenarios del ciclo olímpico. En 2023 conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile, mientras que en 2024 alcanzó uno de los logros más significativos de su carrera al ganar la medalla de oro en el Clasificatorio Olímpico celebrado en Acapulco, México, asegurando así su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Cruz finalizó en una destacada quinta posición en Paris 2024. Más recientemente, obtuvo la medalla de oro en el clasificatorio para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrado en Ciudad de Panamá.

Así mismo, para Hernández, Santo Domingo 2026 marcará su quinta participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Israel Hernández, bolos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

A lo largo de sus cuatro apariciones previas ha conquistado un total de seis medallas para Puerto Rico: tres de oro, dos de plata y una de bronce, logrando subir al podio en Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Además, cuenta con dos medallas mundiales, consolidándose como uno de los bolicheros puertorriqueños más exitosos de su generación.

Finlmente, Bermúdez tuvo su primera participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Maracaibo 1998 y, desde entonces, ha logrado clasificar de manera consecutiva a las siguientes siete ediciones de las justas, consolidándose como uno de los atletas de mayor permanencia y trayectoria dentro de la delegación boricua.

Luis "Tuto" Bermúdez, escopeta.

A lo largo de su carrera centroamericana ha conquistado siete medallas para Puerto Rico, incluyendo una medalla de oro en Barranquilla 2018, una medalla de plata en Veracruz 2014 y cinco medallas de bronce obtenidas en San Salvador 2002, Cartagena 2006 y Barranquilla 2018. Su extensa trayectoria internacional y compromiso con la representación de Puerto Rico lo convierten en una de las figuras más respetadas de la delegación nacional.

La decisión final recaerá en el Pleno del Comité Olímpico de Puerto Rico mediante votación durante su reunión ordinaria pautada para este miércoles, 17 de junio.

Los atletas seleccionados como abanderados serán presentados oficialmente el próximo 18 de junio.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, en una edición histórica que conmemorará el centenario de las justas regionales más antiguas del mundo.