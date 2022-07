Eugene, Oregon. Coralys Ortiz se quedó corta de clasificar a la final del lanzamiento de la jabalina al tirar 58.52 metros y quedar en la decimocuarta posición en la preliminar del Campeonato Mundial celebrada este miércoles en la noche.

La carolinense sí hizo historia como la primera atleta boricua, mujer u hombre, en participar en un evento de lanzamiento en un Campeonato Mundial.

Se va de Oregon con la historia en sus maletas.

“Es historia, y también es historia porque tengo un coach que no es de jabalina. Estoy orgullosa de él, de mi mamá. No quepo en mí. Por primera vez, un lanzador en un mundial. Se puede. Lo pueden lograr. Ese es el mensaje que les quiero llevar. No se quiten”, dijo Ortiz al señalar a su entrenador y exjudoca Rafael Ferrer y su madre Evelyn Nieves.

Para clasificar, Ortiz necesitaba lanzar al menos 62.5 metros o quedar entre las mejores 12 atletas de las preliminares.

Ortiz hizo su mejor lance en su primero de tres intentos: un 58.52 metros que lucía como un paso hacia la clasificación.

Pero no mejoró esa distancia en los siguientes dos intentos, mientras otras atletas sí lo hicieron.

La duodecima atleta en clasificar tiró 59.06 metros. De las 12 clasificadas, solamente tres superaron la marca de 62.5.

Luego del primer intento, Ortiz dijo que creyó que le iría bien.

“Usualmente cuando tiro bien mi primer intento la adrenalina me sube, pero no me salió el segundo y el tercer tiro”, dijo.

La atleta de 37 años ha lanzado dos veces este año sobre 60 metros, lo que era suficiente para clasificar aquí. Pero no ha tirado esa distancia fuera de Puerto Rico.

Ortiz dijo que el tirar en el exterior no le afectó y que no se siente defraudada por no clasificar.

“No estoy desilusionada porque es mi primer mundial. Todavía me queda”, dijo la lanzadora que adelantó que participará en los Campeonatos de Norte, Centroamérica y del Caribe en Bahamas el mes próximo.

“Yo digo que la adrenalina de competir afuera me afecta. Estoy bregando con ella. Pero aquí no me afectó porque tiré entre 54 y 58 metros. Ese es mi promedio. No me traicionó mucho, pero tirar contra las mejores del mundo fue una batalla”, dijo.

Ortiz es la cuarta atleta en la delegación de ocho boricuas que entra al ruedo de competencias. Todavía faltan por debutar las vallistas Jasmine Camacho Quinn y Paola Vázquez y el decalista Ayden Owens Delerme.