El Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico será la sede de la primera edición del 5K CIES Puerto Rico, un evento recreativo que busca promover la actividad física, la convivencia familiar y el disfrute de uno de los espacios universitarios más emblemáticos de la Isla.

El evento, que organizan los estudiantes de la Clase 2026 del Programa Internacional UPRM/FIFA/CIES para la Gestión del Deporte, se llevará a cabo el domingo, 12 de julio, desde las 7:00 a.m. en el campus del Colegio.

Los organizadores extienden una invitación a toda la comunidad universitaria, residentes de Mayagüez y pueblos limítrofes para que formen parte de esta experiencia deportiva en un ambiente seguro y accesible dentro del campus del Colegio de Mayagüez.

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La inscripción tiene un costo de $25.00 e incluye camiseta oficial y medalla conmemorativa para las primeras 200 personas inscritas. Los interesados pueden registrarse a través de www.micarrerapr.com.

Como parte del carácter recreativo del evento, no habrá premiación en metálico.

Habrá estacionamiento gratuito en el Colegio de Administración de Empresas del RUM.

La entrega de números y camisetas se llevará a cabo el sábado, 11 de julio de 10:00 a.m. a 12:00 del mediodía y el domingo desde las 5:30 a.m. en el vestíbulo del Colegio de Administración de Empresas del Recinto Universitario de Mayagüez.

El 5K CIES Puerto Rico forma parte de las iniciativas desarrolladas por los estudiantes del Programa Internacional UPRM/FIFA/CIES para fomentar la gestión deportiva, la participación comunitaria y la promoción de estilos de vida saludables.

Para información adicional, los interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico cies@uprm.edu.