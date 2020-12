Llegando al final de la temporada de dosañeros nativos, esa división ha tenido un caballo dominante en Criollito, otro que debutó bien en Tamborero y uno que develará Sonata Stable con toda probabilidad en la tanda de este sábado.

Entre ellos también suena Pipa Pou, que es de la cuadra de Criollito, así como Pito Vitara. Se anticipa que algunos tardíos debutantes puedan entrar en la ecuación eventualmente.

Son caballos con calidad para competencia local. Su calidad no es la suficiente aún como para crear expectativas regional en la Serie Hípica del Caribe 2021, opinó el veterano agente, Tico García.

“Estamos cortos en cantidad y calidad”, dijo García mirando a la competencia regional. “Pero por ahora esos son los cuatro caballos que veo”.

Criollito volvió a dominar el domingo su división, ésta vez a 1,200 metros y con la presión que le puso Pushi Puente en el primer cuarto de carrera, que pasó en tiempo de 22.81 segundos. Acabó la distancia en 1 minuto y 12.81 segundos al frente de un Pipa Pou, que acortó la distancia en los metros finales y volvió a demostrar fondo como su cualidad principal.

Su entrenador, Máximo Gómez, dijo que Criollito amaneció bien el lunes, luego de haber ido por primera vez a 1,200 metros, y agregó que sigue con buenas esperanzas con el hijo de Console que ha ganado cuatro de cinco carreras de por vida, todas con el veterano Edwin Castro en la conducción.

“De ese caballito espero cosas muy buenas. Tiene habilidad. Es un viento que se ve”, describió Gómez sobre el caballo con velocidad y que ha ido superando todas las distancias que le han puesto.

Criollito, cuya única derrota fue ante Pipa Pou en el debut de ambos, es del establo Carmen Anita.

La próxima salida de Criollito, y de Pipa Pou, será su primera prueba grande, el Clásico Navidad, que se corre a 1,400 metros el 25 de diciembre.

Mientras, el establo líder, Sonata Stable, ya debutó ganando de forma dominante en la división a Tamborero, que también es hijo de Console, que es entrenado por Ramón Morales y montado por Juan Carlos Díaz. A 1,100 metros, Tamborero fraccionó 23.79, 47.47 y 1:06.03.

Y este sábado espera develar a otra promesa de la cuadra, Imparable, un hijo de Hockenheim que también es entrenado por Morales.

El propietario de Sonata, Marc Tacher, tiene confianza en ambos ejemplares, según lo que ha visto de ambos en sus trabajo y según la información que le han dado los equipos de trabajo de cada caballo.

Tamborero se retrató junto a su equipo de trabajo en su debut ganador el pasado 13 de noviembre. (Cortesía / Camarero) (Cortesía/Carlos Manchego)

“Tamborero tiene mucha habilidad por la forma en que debutó y en que ha trabajado. Todo lo que me han comentado es muy positivo. Imparable tiene mucha, mucha habilidad aparentemente. Muchas veces han trabajado juntos y no me atrevo a decir cuál es el mejor”, dijo Tacher.

Tamborero también regresaría a la pista para el Clásico Navidad y retaría ahí a Criollito junto a otros ejemplares que le llevarían carreras de experiencia en la división, como Pipa Pou.

El Clásico también es un reto para Criollito que buscaría vencer a otro debutante ganador como Tamborero.

Gómez espera un buen trabajo de sus caballos en el Clásico.

“A Tamborero lo han debutado y tiene habilidad. Lo que necesitamos es un poco de suerte”, dijo.