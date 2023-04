A sus 13 años, Steven Joel Moreno Rivera, se ha consolidado como el mejor tenimesista del mundo en la categoría sub-13 y sigue preparándose para subir a un nuevo nivel.

El coameño, hijo de Ivisselise Rivera Blanco y Alex Moreno Vázquez, se encuentra en un centro de entrenamiento ubicado en Francia, a donde se enfoca en sus próximos objetivos: los Juegos Panamericanos y el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa.

Desde allí, relató que “yo comencé este deporte en mi escuela; jugando con el profesor un poco, hasta que le dije a mamá y a papá que me regalaran una mesa de pingpong, como yo le decía. No era algo serio, sino para pasarla bien, en familia”.

PUBLICIDAD

“Se dieron cuenta de que tenía talento, porque papá jugaba en su escuela, él sabía cómo darle a una raqueta y a la bolita. Cuando él vio que tenía talento, me llevó a un club con Walter Rodríguez, mi entrenador”, recordó al mencionar que, para ese entonces, tendría unos 7 años.

Moreno Rivera es producto del proyecto “Jugando por mi escuela”, una iniciativa del Gobierno Municipal de Coamo que llega a los planteles escolares, en un intento de unir los estudios con el deporte.

El joven tenimesista esporádicamente acude a las escuelas para inspirar a otros jóvenes. ( Suministrada )

“Mi primera competencia fue en el Guayama Open; ahí se jugaba en todos contra todos y quedé quinto (lugar).Yo quería seguir jugando, pero no tan serio, sino algo recreacional. Pero ahí conocí a Edgardo Vázquez (entrenador) y desde ahí me llevó al Albergue Olímpico donde es mi escuela y seguimos evolucionando”, relató el atleta que cursa actualmente el octavo grado.

Así ha participado en distintos encuentros a nivel local e internacional, entre estos, torneos celebrados en Catar, Asia y, Túnez en África.

“Son circuitos mundiales. En Catar quedé tercero individual y, en Túnez, segundo en dobles. Mi última competencia fueron los nacionales en Puerto Rico y anterior a eso el mundial en Túnez. En Francia estaré dos meses”, sostuvo.

Por su parte, el entrenador, Edgardo Vázquez Morales, quien pertenece a la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, mencionó cómo conoció al joven promesa.

“Lo conocí en el Albergue Olímpico, que su profesor en ese tiempo era Walter Rodríguez, del proyecto del Municipio de Coamo ‘Jugando por mi escuela’. Walter me hizo ese acercamiento: ‘Mira, tengo un nene que necesito que veas porque tiene una proyección muy grande, es muy talentoso’. Me puse a verlo y sí, tenía razón de la habilidad que tenía. Hice una reunión con los papás, con Walter y de ahí comenzó esta gran travesía”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Vázquez Morales, que también es coameño, describió a su pupilo como “muy apasionado, muy determinado a sus objetivos, a sus metas, lo que quiere y, muy maduro para su edad”.

“Él entiende realmente lo que quiere, dónde quiere llegar y los sacrificios que esto conlleva. Eso lo distingue mucho. La proyección con Steven y el pueblo de Coamo es muy grande”, destacó el coach nacional.

“Esperamos que a finales del 2023 en el campeonato mundial o del próximo año el campeonato mundial, que es el tope de la categoría de 15 años, pueda subirse al podio en la categoría cadete que es la categoría de 15 años. Eso es el objetivo principal que tenemos ahora mismo, trabajar duro para poder lograr ese podio mundialista”, confesó.

Entretanto, validó el arraigo del tenis de mesa para el país.

“La Federación Puertorriqueña y su presidente, Iván Santos y, su esposa Leticia, han hecho un trabajo muy grande por este deporte, que lo han llevado de un deporte de simple recreación, como lo tomaban muchas personas”, relató.

“Ahora, somos el deporte bandera de Puerto Rico en los últimos juegos Centroamericanos y Panamericanos, el deporte de tenis de mesa es el que más medallas ha llevado a la isla y es un orgullo hablarlo o decirlo”, insistió.

Brinda charlas a sus pares

La experiencia que ha tenido Steven Joel con el deporte no es ajena a sus pares, pues, esporádicamente acude a las escuelas para inspirar a otros jóvenes.

“Eso se siente super bien, porque uno tiene la oportunidad de darle el ‘support’ a los niños. Yo siempre, en todas las charlas he dicho, que siempre luchen porque el sacrificio siempre va a valer la pena, tanto en el deporte como en tu vida personal”, mencionó.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Moreno Rivera fija su mirada en los próximos encuentros, a la vez que se mantiene en contacto con sus profesores.

“Yo siempre he pensado que los estudios nunca se dejan atrás, siempre estudio, siempre me mantengo en contacto con las maestras, pero ahora mismo no tengo una profesión definida (a estudiar). Pero quiero ir a la universidad”, confesó.

“Voy al Puerto Rico Open, el evento más grande que me va a dar mucho nivel. Ahí van a poder verme jugar. Ahora yo lo veo (el deporte) como la oportunidad de representar a mi pueblo de Puerto Rico, a mi pueblo Coamo y, voy a darlo todo, porque sé que va a valer la pena y quiero cumplir mi sueño”, concluyó.