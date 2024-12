Eran muchos y parió la vaca.

Como si fueran pocas atracciones la serie Licey-Cibao en el Bithorn y el Juego de Estrellas de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente en Carolina, súmele la cartelara internacional de boxeo profesional en el Coliseo Roberto Clemente y el juego decisivo de la serie final del Voleibol Superior en el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicén de Ponce.

Sin las misas sueltas, como el espectáculo ‘Experincia de Messi’, son cuatro eventos depotivos de calidad este fin de semana, tres de esos el sábado y dos de esos con sedes ‘puerta con puerta’.

Está complicada ‘la cosa’ para el fanático boricua.

“Está complicado decidir para dónde uno va”, dijo la legendaria voleibolista Xiomara Molero. “Si me dan a escoger, voy al voleibol. Pero mi papá me ha hablado tanto de Licey y El Cibao que también me gustaría ir”.

Matchroon Boxing trae boxeo internacional este sábado al Coliseo Roberto Clemente. ( alexis.cedeno )

Hay de todo y bueno, así para los gustos y poderes adquisitivos.

Para el que le guste en boxeo hay campeonatos mundiales, prospectos boricuas en el Coliseo Roberto Clemente desde $500 a $35 la taquilla. Hay béisbol dominicano del bueno y con rivalidad en el Estadio Hiram Bithorn desde $200 a $15, incluido el espectáculo con Toño Rosario, Elvis Crespo y compañía.

Hay pelota de las estrellas locales vesus importados en el Estadio Roberto Clemente desde ‘11 a 6 pesitos’. Y hay decisivo de la final del Voleibol Superior Masculino en el Auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens de Ponce de buenos recuerdos y con precios entre ‘18 y 10 pesitos’

El decisivo del Voleibol Superior Masculino se juega este sábado en Ponce. ( Xavier Araújo )

Hay demasiada ‘cosa’ a la vez, pero será una competencia, como lo es el deporte.

“No es lo ideal”, dijo sobre la acumulación de eventos deportivos el actual vicepresidente del Copur y también promotor de deportes, Carlos Beltrán.

“Pero hay que ir creando tu banco de fanáticos, duplicar la promoción para que llegue el fanático. Hay que competir y estar listos”, agregó el también pasado presidente del BSN y de la Federación Puertorrqueña de Voleibol.

Puerto Rico será el beneficiado, dijo el promotor de boxeo, Javier Bustillo.

Bustillo explicó que lo que ocurre este fin de semana es, precisamente, lo que se le llama turismo deportivo. Habrá entre decenas a cientos de noches separada en habitaciones, tanto para los deportistas que llegan desde República Dominicana como para los boxeadores que llegan de Australia y Estados Unidos, entre otros detinos.

Habrá turismo deportivo en Ponce con la ciudadanía de San Sebastián, de Guaynabo y de otros pueblos también interesados en la final del Voleibol Superior, así como en Carolina, en donde jugarán peloteros procedentes de toda la isla.

Es un beneficio, insistió Bustillo.

“A la verdad es que habrá muchos eventos y son cosas que coinciden. Esta fecha de boxeo se está trabajando hace un año. Son improvistos que no controlamos. Nos afectamos todos, lo que es parte del proceso. Lo positivo es que Puerto Rico está trayendo turismo deportivo. Más de 500 personas viene a ver este evento de boxeo. Este evento de boxeo solamente tiene más de 600 noches de habitaciones. Imaginen los de la pelota. Esto nos ayuda a que Puerto Rico sea una sede para eventos deportivos”, dijo el promotor de boxeo en asociación con la compañía británica Matchroom Boxing.