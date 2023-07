San Salvador. Más de 12 horas después de haber conseguido su primera medalla en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, el esgrimista puertorriqueño Carlos Padua aún era todo sonrisas mientras se preparaba para animar a sus compañeros que este viernes disputaban el torneo por equipos de sable masculino.

Y no era para menos porque Padua fue parte del conjunto que le dio a Puerto Rico su presea de oro número 20 de esta justa regional en el evento por equipos de florete, en el que él protagonizó una remontada en el relevo final ante el venezolano Janderson Briseño.

Además de Padua, el equipo dorado estuvo compuesto por César Colón, Jonathan Lugo y Rafael Western.

“Fue bastante dramático porque estábamos atrás inicialmente y cada vez que tomaba el asalto tenía que remontar. Gané el primero 9-2. Después lo tomé abajo y gané 10-3 y lo puse arriba de nuevo. Para el final me lo dieron 40-35 (a favor de Venezuela) y me dije: ‘Una más’. Mantuve la calma y pude ganar 10-3 para ganar 45-43. De momento no lo podía creer. Estaba muy feliz”, relató con una gran sonrisa sentado en las gradas del Gimnasio de la Universidad de San Salvador.

El deportista, que ha estado entrenando en Italia y Canadá, compartió que el enfrentamiento con Colombia en semifinales también tuvo su dosis de drama dado que ese fue el equipo que los eliminó por un punto en el combate por el bronce en los Centroamericanos de Barranquilla 2018.

“Nosotros decíamos: ‘Hoy (ayer) tenemos que ganarles porque además de Barranquilla, nos ganaron en (los Juegos Panamericanos de) Lima 2019′. Ya era demasiado, en todos los juegos nos ganaban. Cuando les ganamos, tuvimos la venganza y nos sentimos muy bien”, contó.

Padua reiteró que se sintió muy feliz cuando conquistó el oro y cuando supo que era la medalla número 20 de ese color para Puerto Rico.

“Se siente bien porque estoy representando a Puerto Rico, y es algo que disfruto desde que comencé a representar al país a los 16 años en el equipo adulto. Lograr una medalla centroamericana y que sea de oro, se siente espectacular”, remató el deportista de 25 años.