Con la participación de 400 atletas provenientes de 29 municipios y también visitantes de República Dominicana, se celebró este domingo en Orocovis la 7ma edición del 5K La Longa, evento dedicado este año a la atleta olímpica Beverly Ramos, en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva y por representar con orgullo a Puerto Rico en escenarios internacionales.

La carrera, con punto de salida y llegada en el Coliseo Jesús M. Colón Collazo, se llevó a cabo en el marco de la celebración del Bicentenario del pueblo Corazón de Puerto Rico, se indicó mediante comunicado de prensa.

El alcalde Jesús E. Colón Berlingeri expresó su agradecimiento a los organizadores y resaltó la gran cantidad de participantes en la carrera.

“Este evento no solo promueve el deporte, sino también nuestra cultura y gastronomía, atrayendo visitantes a la Ruta de la Longaniza y a atracciones como Toro Verde, que continúan posicionando a Orocovis como destino turístico de primer orden”, destacó el primer ejecutivo municipal.

Beverly Ramos se dirige a los presentes en la actividad. ( Suministrada )

El primero en llegar a la meta fue Amaury Rodríguez de República Dominicana con tiempo de 15:51, seguido por: Luis M. Rosado y Jetzel Rivera de Orocovis, Juan Villafaña de Ponce y Kevin Cubilette de San Juan.

En la rama femenina, las carrera fue dominada por Mónica Passu de Caguas con tiempo de 18:57, seguida por: Keysha Dumeng de Salinas, Joselyn Dumeng de San Juan, Adalis López de Villalba y Carolyn Burgos de Orocovis.

Los atletas y asistentes disfrutaron de café orocoveño, el tradicional caldo de pollo y de la variada oferta culinaria local. El 5K La Longa reunió a más de 2,000 personas entre participantes y público general, se indicó.

Organizado por el Club Deportivo Atléticos de la Montaña, La Garata Deportiva, el Municipio de Orocovis y Arnaldo García, el 5K La Longa es reconocido como uno de los eventos de ruta con mayor premiación en Puerto Rico, convocando a corredores élite, trotadores recreativos y caminantes.

Todos los participantes recibieron una medalla conmemorativa, y disfrutaron de un ambiente competitivo enmarcado en el clima fresco de la montaña y la hospitalidad orocoveña, que hizo de esta edición una experiencia inolvidable.