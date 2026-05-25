( Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa )

Las tenismesistas Alondra Rodríguez y Kristal Meléndez aseguraron en el clasificatorio federativo el sábado los dos boletos disponibles para completar el Equipo Nacional de tenis de mesa que representará al país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Se unieron así a Adriana Díaz y Brianna Burgos, quienes ya tenían sus cupos asegurados.

Rodríguez obtuvo el primer pase al vencer a Meléndez en la primera final del clasificatorio.

“(Estoy) muy feliz y contenta porque pude hacer la selección nuevamente. La otra vez para los mundiales llegué a las tres finales y no pude hacer el equipo, pero ahora se me dio gracias a Dios”, expresó Rodríguez tras sellar su clasificación en un video publicado en la cuenta de Facebook de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa.

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Rodríguez participará en sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe luego de formar parte del conjunto patrio que vio acción en San Salvador 2023.

Por su parte, Meléndez consiguió el segundo y último boleto al derrotar a Fabiola Díaz en la segunda ronda clasificatoria. Santo Domingo 2026 será su primera experiencia en unas justas regionales.

“Me siento súper contenta con todo mi trabajo, esfuerzo y sacrificio”, manifestó Meléndez.

El cuarteto masculino estará conformado por Steven Moreno, Enrique Ríos y Ángel Naranjo y Jabdiel Torres.

Puerto Rico logró la medalla de plata en el torneo femenino de tenis de mesa de San Salvador 2023. El equipo estuvo integrado por Adriana y Melanie Díaz, Rodríguez y Burgos.

Los Juegos en la isla hermana se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, mientras que el torneo de tenis de mesa está programado del 1 al 7 de agosto.