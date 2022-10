La delegación que representó a Puerto Rico en la Primera Copa Mundial de taekwondo celebrado en Argentina regresará a la Isla con un botín de medallas.

Luis Datiz, presidente de la Federación Nacional de taekwondo, relató que los atletas puertorriqueños sumaron 23 medallas divididas en 13 de oro, tres de plata y siete de bronce. En el evento participaron 22 países incluyendo México, Grecia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Mongolia y el país sede, entre otros.

“Esto ha sido bien productivo porque es un grupo novato que empieza a subir. Gracias a este evento están motivados para que seguir entrenando y, además, que otros vean lo que hacen para que también se motiven”, sostuvo Datiz.

La delegación puertorriqueña contó con 22 competidores, incluyendo seis féminas.

“La mayoría están contentos, pero no satisfechos porque ahora entienden que les queda por aprender. Quieren entrenar más porque saben que pueden. No se frustraron en la negativa de que no pueden. Se percataron que han madurado y que todavía les falta”, insistió Datiz.

Los próximos compromisos son los Campeonatos Nacionales en Puerto Rico y un internacional en noviembre. Para mayo de 2023 tienen en calendario participar en un Panamericano en Honduras y, luego, un Mundial en India.