La energía que irradia en cada uno de los movimientos de las coreografías de las Taínas y los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) es contagiosa. Sí, es distinta a sus compañeros y sus compañeras, por lo que llama la atención del público que sigue las incidencias de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

“A mí me encanta como yo soy”, dijo Delismar Rojas Nieves, estudiante-atleta de primer año del bachillerato de educación secundaria con una especialización en español.

“No importa lo diferente que tú seas, lo que importa es lo que hay dentro de ti. La gente lo que tiene que ver, que no importa la apariencia ni tu físico, lo importante es quien tu eres de verdad”, expresó la bailarina de 18 años, una Mujer Que Inspira.

Delismar es distinta porque es albina. Su piel y su pelo son blancos. Sus ojos son violetas. Una combinación de rasgos físicos que son acompañados por una vibra positiva y una sonrisa cautivadora.

“Lo que más me encanta del baile es que lo puedo hacer bajo techo. Cuando chiquita no podía hacer deporte, porque la mayoría de los que me gustaban eran bajo el sol. Mi mamá no me ponía. El baile era de esas pocas cosas que podía hacer sin tener que preocuparme por ponerme bloqueador solar, camisas con mangas largas. Ahora puedo bailar libremente sin preocuparme por nada”, dijo la estudiante-atleta natural del sector las Mulas del barrio Nuevo en Naranjito.

Según el Departamento de Salud de Puerto Rico, el albinismo es un grupo de enfermedades hereditarias que es transmitida de ambos padres (herencia autosómica recesiva) aunque estos no sean albinos. Las personas con este diagnóstico tienen una cantidad reducida o ausencia de melanina (pigmento responsable de producir el color en el pelo, los ojos y la piel; y protege contra los rayos ultravioleta del sol en sus cuerpos) lo que provoca varias complicaciones en la salud. La melanina también participa en el desarrollo de los nervios ópticos, por lo que las personas con albinismo pueden presentar problemas de visión. El albinismo afecta a personas de todas las razas. En Puerto Rico la incidencia es de uno a cada 5,000 nacimientos.

Es por ello por lo que, Delismar y otras personas con esta condición son protegidas por la Ley para Personas con Discapacidad (ADA, por sus siglas en inglés). Entre las protecciones de la ADA aplicadas a las universidades de Puerto Rico exige que les brinde acceso a los servicios y programas de manera igualitaria; garantiza que las personas con discapacidad tengan acceso a los edificios, instalaciones, programas, servicios y actividades de educación superior; exige que las instituciones realicen modificaciones razonables para evitar la discriminación; exige que las instituciones ofrezcan servicios auxiliares para asegurar una comunicación efectiva; entre otros.

“Uno con albinismo debe tener sus acomodos, por ejemplo, yo no puedo coger sol y ver de lejos. Gracias a Dios, yo tengo visión parcial. Desde pequeña siempre tuve los acomodos y se me hacía complicado, porque me sentía excluida de ciertas cosas porque no podía estar en el sol, salir a la playa. Con el tiempo lo fui trabajando. Ahora que estoy grande tengo mis acomodos razonables, pero no es nada que yo pueda hacer”, dijo la bailarina con firmeza y una sonrisa.

Su institución de educación superior es la UAGM recinto de Cupey. Es donde el cuerpo de baile o “Dance Team” hace sus entrenamientos de cara al Festival Deportivo de la LAI para la majestuosa noche de presentaciones en la competencia de baile y porrismo a llevarse a cabo el viernes, 2 de mayo en el Palacio de Recreación y Deportes en Mayagüez. Además, utilizan como práctica sus presentaciones en los partidos de sus equipos. Un espacio de aprendizaje donde Delismar ha recibido todos los acomodos razonables federales para sentirse plena en su desarrollo profesional y deportivo.

“La UAGM me deja tener mis dispositivos electrónicos y grabar las clases, tirar fotos a la pizarra, me envían el contenido de las clases. Yo con la universidad he tenido cero problemas. Han sido súper respetuosos y todos mis profesores me han dado los acomodos propios de la mejor manera”, narró la estudiante-atleta.

No obstante, la taína fue enfática en comunicar que su condición no le pone límites ni abusa de los “privilegios” que le otorgan como estudiante.

“Yo me considero buena estudiante. Yo entiendo que muchas personas se aprovechan de los beneficios de los acomodos razonables, que en verdad son un privilegio. Yo uso mis acomodos como los tengo que usar, por ejemplo, yo tengo el privilegio de tener tiempo extra para entregar las tareas y yo, aunque tenga una visión un ‘poquito exótica’ por ser legalmente ciega, como quiera encuentro el tiempo para hacer mis trabajos y entregarlos a tiempo”, indicó la menor de tres hermanos.

Entre los planes de la estudiante de educación está ser una maestra de español para “honrar lo que hicieron mis maestras por mí”. Y, considera en un futuro estar en un certamen de belleza, aunque confesó que “me gustan los certámenes y la pasarela, pero la última pregunta que hacen me da muchos nervios”.

Delismar envió un mensaje a la sociedad que todavía excluyen a las personas con una alguna condición médica o incapacidad.

“Uno debe tener la mente abierta para todo. ¡Es la realidad! Todo el mundo es diferente. Uno tiene que aceptar a las personas tal y como son. Uno no puede cambiar a las personas simplemente porque me da la gana. Yo no puedo controlar mi albinismo. Yo nací así, Dios me hizo así. Yo estoy orgullosa de ser así”, subrayó la bailarina del “Dance Team” de la UAGM.