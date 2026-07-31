Las autoridades marítimas de Portugal suspendieron la búsqueda del surfista profesional Arran Strong, de 28 años, quien desapareció mientras practicaba surf en la costa del país europeo. Tras varios días de intensas labores de rescate, las esperanzas de encontrarlo con vida son prácticamente nulas.

De acuerdo con la BBC, la Autoridad Marítima Nacional de Portugal (AMN) confirmó que los equipos de emergencia dieron por finalizada la operación de búsqueda luego de que el deportista fuera visto por última vez el pasado lunes.

Según la agencia, la alerta fue recibida alrededor de las 11:30 de la mañana, cuando Strong desapareció en el mar mientras recorría el tramo entre las playas de Monte Clérigo y Carrapateira.

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El dramático relato del entrenador

El surfista se encontraba acompañado por su entrenador, José Maria Pyrrait, quien ofreció un emotivo testimonio sobre lo ocurrido.

Pyrrait explicó que ambos hicieron una breve parada en la playa de Arrifana para hidratarse y tomar fotografías antes de continuar la travesía.

“Lo dejé ir delante de mí, como hacía siempre. Mi ritmo era un poco más rápido y cada cierto tiempo lo alcanzaba, avanzaba unos metros y me detenía para esperarlo”, recordó.

Sin embargo, esta vez la escena fue distinta.

“Cuando me detuve para esperarlo, vi su tabla flotando a unos 100 metros de distancia”, relató.

El entrenador contó que remó de inmediato hasta el lugar y se lanzó repetidamente al agua para intentar encontrar a Strong, pero las condiciones dificultaban la búsqueda.

“Era una zona muy profunda y la visibilidad era muy reducida. Llamé a nuestro compañero en tierra para pedir ayuda y enseguida se activó el operativo de rescate”, explicó.

Un pescador local lo ayudó a recorrer la zona durante varias horas utilizando el sonar de su embarcación, pero no lograron localizar al deportista.

“Lamentablemente sigue desaparecido y prácticamente no hay posibilidades de que continúe con vida”, expresó Pyrrait, quien describió a Strong como “un hijo”.

Homenajes al surfista

Tras conocerse la suspensión de la búsqueda, la organización GB Surfing expresó su pesar por la desaparición del atleta y destacó tanto su talento deportivo como sus cualidades personales.

En un comunicado, recordó que Strong representó a Gran Bretaña en los Juegos Mundiales de Surf de la Asociación Internacional de Surf (ISA) en 2024 y 2025, donde fue el competidor británico mejor clasificado en la categoría masculina.

“Más allá de sus resultados en el agua, Arran fue un compañero excepcional, un competidor respetado y una persona amable y generosa, cuya pasión por el surf dejó una huella imborrable en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo”, señaló la organización.

Aunque las labores oficiales de búsqueda concluyeron, el caso continúa conmocionando a la comunidad internacional del surf, que mantiene mensajes de apoyo para la familia y allegados del deportista.