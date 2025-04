Las Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) recinto de Bayamón se coronaron campeonas de forma invictas del baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) al derrotar el lunes, 58-40, a las Juanas de la UPR de Mayagüez, en el Palacio de Recreación y Deportes de la Sultana del Oeste.

La institución bayamonesa no conseguía el cetro desde el 2015.

La Jugadora Más Valiosa de la final fue Abeliz Rodríguez, quien fue la única en doble dígito con 12 puntos.

“Yo no tengo palabras ahora mismo. Yo no sabía que esto se sentía así. En verdad, no fui yo sola. Todo el equipo contribuyó como cheerleader, asistieron, cogieron rebotes, metieron puntos. Fue un trabajo colectivo. Estamos contentas”, expresó Rodríguez en declaraciones escritas de la LAI.

La primera mitad concluyó por marcador de 24-21, a favor de las Juanas. No obstante, en el tercer tiempo, las Vaqueras tomaron el comando 47-43.

El equipo dirigido por el también técnico de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto, Gerardo “Jerry” Batista, fue efectivo en su estrategia de defensa para que pudieran cerrar el partido con el título.

Por Mayagüez, la mejor anotadora fue Shirley Isaac con 10 tantos.

En el primer encuentro de la serie, que fue el sábado, las Vaqueras derrotaron 77-72 a las Juanas.