Un chico de catorce años fue detenido por burlarse de un niño que murió de cáncer con seis años durante el partido que disputaron el Coventry City y el Sunderland el pasado fin de semana.

Ese chico fue detenido por la policía y posteriormente puesto en libertad después de cometer un supuesto delito de ofensa pública por burlarse y mostrar una foto de Bradley Loewry, un aficionado del Sunderland que falleció de cáncer a los seis años.

El adolescente, cuyas imágenes mostrando la foto de Bradley en su teléfono se viralizaron en redes sociales, se entregó a la policía de West Midlands después de que esta informara de que estaba investigando el incidente.

El Coventry City anunció que ha abierto una investigación, mientras que la madre de Lowery publicó un comunicado en Instagram instando a que no se ataque al chico en cuestión, pero insistiendo en que tiene que aprender la lección.

“La mayor parte de la vida Bradley la pasó luchando contra el cáncer y pasando por tratamientos que ningún niño debería sufrir. Ver esos recuerdos usados de una forma tan cruel hace que se me rompa el corazón”, dijo la madre de Bradley.