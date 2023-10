Santiago, Chile. El velocista boricua Diego González se clasificó en la tarde de hoy lunes a la final de los 100 metros planos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

González clasificó como segundo lugar en la segunda de tres series semifinales. Su tiempo fue de 10.50 segundos. El mejor tiempo en su serie fue de 10.43 segundos por Felipe Barbosa, de Brasil.

González es el primer boricua en avanzar a una final de 100 metros planos de Juegos Panamericanos, según informó el historiador Carlos Uriarte.

“Me siento muy orgulloso. Mi entrenador siempre me ha dicho que nací para los grandes escenarios. Si él lo dice, yo lo creo, y voy en busca de esos escenarios”, dijo el añasqueño, estudiante del Recinto Universitario de Mayagüez y entrenado por Ricardo Chaulizant.

Su registro de 10.50 segundos está por arriba de su mejor marca histórica, la que es de 10.13 segundos. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La final de los 100 metros serán el martes es las 8:00 p.m.

El tiempo de González fue el último entre los ocho velocistas que clasificaron a la final. El mejor tiempo fue de 10.30 segundos por el dominicano José González. Seis clasificados estuvieron cercanos los 10.30 segundos.

“Vamos a ver si puedo mejorar mi tiempo. Si no, tratar de buscar una medalla”, dijo González sobre sus objetivos.

González es el poseedor de la marca nacional boricua con 10.13 segundos, la que hizo en Costa Rica este año, en ocasión del Campeonato Sub23 de la región.

Los otros clasificados son Emmanuel Archibald (10.35) de Guyana, Odaine McPherson (10.37) de Jamaica, Shainer Renfijo (10.36) de Cuba y Edward Alonso (10.37) de Panamá.

González tuvo una salida pareja con el resto del grupo. Su tiempo de reacción fue de .171 segundos. La segunda parte de la Carrera, pudo haber sido mejor, reconoció el propio atleta.

“En el comienzo hice lo que tenía que hacer, que era salir con el grupo y hacer lo que últimamente he hecho, que es rematar en la carrera larga. El primer objetivo lo cumplí. En el segundo no me fue como esperaba”, explicó al dar también como razón los elementos de viento en contra y el frío del ambiente.