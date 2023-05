Novak Djokovic podrá regresar al Abierto de Estados Unidos este año tras perderse el torneo en 2022, dado que el requisito a los viajeros internacionales de vacunarse contra el COVID-19 culminará la próxima semana.

“Novak Djokovic es un gran campeón, querido por los aficionados y, ahora que el gobierno federal ha levantado el requisito de vacunación para los viajeros internacionales, aguardamos ansiosos recibirlo de vuelta a Nueva York para el US Open de 2023″, escribió el portavoz de la Federación Estadounidense de tenis, Chris Widmaier, en un correo electrónico enviado el martes a The Associated Press.

La Casa Blanca anunció el lunes que las últimas medidas del gobierno federal sobre la vacuna serán levantadas el 11 de mayo, cuando la emergencia nacional de salud pública por el coronavirus culminará.

El US Open, última cita de Grand Slam en la temporada, arrancará en Nueva York a fines de agosto.

Djokovic se ha perdido múltiples torneos de envergadura, incluyendo el US Open de 2022, por no querer inocularse contra el coronavirus.

En abril de 2020, el serbio de 35 años dijo que estaba en contra del requisito de vacunarse para viajar. Indicó posteriormente que no se inocularía incluso si ello le impediría en varios de los torneos más importantes del tenis.

Al no poder viajar a Estados Unidos, Djokovic se perdió los Masters 1000 de Indian Wells y Miami tanto el año pasado como este.

Más impactante, Djokovic fue deportado de Australia en enero de 2022 en la víspera del Abierto de Australia tras una saga legal que acabó con la revocación de su visa.

Djokovic pudo viajar a Australia este enero luego que el país relajó sus protocolos sanitarios por la pandemia. Se coronó campeón del Abierto de Australia para sumar su 22do título de Grand Slam, empatando a Rafael Nadal en la cima de la tabla histórica del tenis masculino.

Djokovic optó por saltarse el Abierto de Madrid esta semana debido a una molestia en el codo derecho que se operó. El próximo grande será el Abierto de Francia, que arrancará el 28 de mayo en París.