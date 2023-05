Más vale que Bad Bunny se cuide las espaldas cuando enfrente al boricua Damien Priest durante su lucha callejera en el evento de pague-por-ver Backlash de la World Wrestling Entertainment el sábado, 6 de mayo en el Coliseo de Puerto Rico.

Y es que la mano derecha de Priest, el azteca Dominik Mysterio, aún no tiene un compromiso fijo para ese evento y podría estar libre para asistir a su compañero del grupo Judgement Day si éste necesitase alguna asistencia, según advirtió el propio Mysterio a Primera Hora.

“Si Damien me necesita en su esquina, allí estaré. Creo que él puede hacerse cargo por sí solo de Bad Bunny. Pero si ese tramposo de Bad Bunny tiene algún truco debajo de la manga, ahí estaré yo para ponerlo en su lugar”, sostuvo Mysterio, quien junto a Priest, Finn Balor y la campeona mundial femenina Rhea Ripley conforman el cuarteto Judgement Day.

Bad Bunny attacks Damian Priest On WWE Raw 😳 pic.twitter.com/lHKfcHJGAP — Daily Loud (@DailyLoud) April 26, 2023

“Aún no sé cuál va a ser mi rol en la cartelera. Pero haré lo que Judgement Day necesite. Si ‘mami’ (Rhea Ripley) me necesita en su esquina (para su defensa de título ante la luchadora de ascendencia boricua Zelina Vega) pues lo haré. Y si la LWO (Latino World Order por sus siglas en inglés) se mete en nuestros asuntos, también se llevarán lo suyo. La LWO (Santos Escobar, Joaquín Wilde y Cruz Del Toro) son unos hipócritas que solo le lamen las botas a mi padre (Rey Mysterio). Son unos ‘lambones’. No son tipos ‘cool’ como Judgement Day. Si se meten en nuestros asuntos, les seguiremos partiendo el trasero”.

Para el joven de 26 años de edad, esta será apenas su segunda visita a la Isla, pues su padre nunca lo trajo consigo durante sus múltiples giras a Puerto Rico mientras estuvo con la WWE o como luchador independiente.

Dominik Mysterio, segundo desde la izquierda, acompañado en la foto por Finn Balor, Rhea Ripley y Damien Priest, ha dejado saber que estará en el cartel para auxiliar si fuera necesario a su colega Damien Priest. ( Suministrada )

“Desafortunadamente, nunca visité a Puerto Rico de niño pues nunca vine cuando mi padre tenía giras acá en la Isla. Él se hace pasar como hombre de familia, pero no lo es. Por eso ya no estoy con él pues lo quería desenmascarar, así como salirme de su sombra y brillar por luz propia”, dijo Mysterio, que ha tenido un feudo con su padre por varios meses, incluyendo uno en el pasado Wrestlemania en que Bad Bunny le costó la lucha.

“No obstante, sí pude visitar la Isla hace poco más de año atrás ya como adulto para enfrentar a Jinder Mahal. ¡Estoy emocionado de regresar! Estoy loco por comer mofongo otra vez en Puerto Rico. ¡Es delicioso! Además, me encanta el ambiente de lucha que hay en Puerto Rico. Recuerdo que cada vez que había intercambio de golpes la gente gritaba ‘jua, jua’. ¡Era emocionante! Veremos cómo reaccionan ahora conmigo que ahora soy de rudo”.

Dominik Mysterio es hijo del miembro del Salón de la Fama, Mysterio. ( Suministrada )

Reconoce el rol de su padre

A pesar de su animosidad actual con su padre, Mysterio sí reconoce su aportación a inicios de su carrera y como uno de sus entrenadores principales.

“Nadie más puede decir que fue parte de la primera pareja de padre e hijo que fueron campeones mundiales en parejas. Eso es algo grandioso y lo logramos durante mis inicios. Aun cuando mi relación con mi padre ahora no sea la mejor, nadie podrá quitarnos eso”, dijo Dominik sobre su progenitor, recién exaltado al Salón de la Fama de la WWE.

“Va a ser algo que estará al tope de mis logros una vez culmine mi carrera”.

Precisamente por logros como ese temprano en su carrera, muchos fanáticos piensan que por ser el hijo de Rey, Dominik tuvo alfombra roja al llegar a WWE. Sin embargo, pocos conocen lo duro que ha tenido que trabajar para llegar hasta este punto en su carrera .

“Inicialmente, no tenía planes de ser luchador profesional. Realmente fue algo que surgió una vez culminé la escuela superior. Le dije a mi padre que quería intentarlo. Él estuvo de acuerdo y comencé a trabajar con él y con Konnan por cerca de un año”, recordó Mysterio.

Dominik Mysterio aparece en esta foto aplicándole presión a una rodilla de Edge. ( Suministrada )

“Luego fui al gimnasio del luchador Jay Lethal y me quedé entrenando con él por seis meses. Además, me enviaron a Canadá a entrenar con Lance Storm por tres meses más. Todo eso me ayudó a aprender diferentes estilos; el estilo de lucha mexicano, el estilo americano y el estilo canadiense para así poder adaptarme en el ring a diferentes estilos de luchadores a los que tenga que enfrentar”.

“Nadando con tiburones”

Mientras muchos luchadores llegan a la WWE luego de años dejando el pellejo en territorios regionales o a través del sistema de desarrollo de NXT, Mysterio llega directo al gran espectáculo desde primera instancia en el 2020 y ha tenido que ganarse la credibilidad ante los fanáticos a puro pulmón.

“La gente se olvida que yo no llevo mucho tiempo haciendo esto. Ni siquiera llevo tres años completos. Cada vez que lucho, es como una sesión de práctica. Intento cosas nuevas en cada lucha. Por eso me siento satisfecho que la gente haya empezado a reconocer mi ascenso y mi desempeño en los últimos meses”, dijo Mysterio.

“Yo tuve el privilegio de pasar tiempo refinando mis destrezas en territorios de lucha o de desarrollo. A mi me tiraron en la piscina con tiburones desde el día uno y tuve que aprender a nadar con tiburones o me ahogaba y me comían”.

En ese proceso ha sido trascendental para Mysterio el apoyo recibido de los miembros de su facción, así como de otros veteranos.

A literate portrayal of Dominik Mysterio.



NSFW themes, Kink Friendly, 100% Submissive. pic.twitter.com/MSP5otAdJ5 — All For Mami | NOT @DomMysterio35 (@DEMONIOMYSTERIO) April 27, 2023

“El grupo de Judgement Day ha sido de mucha ayuda en mi desarrollo dentro del ring y frente a cámaras. Otro que me ha ayudado mucho es Jay Uso. Además, en un momento también tuve la mentoría de Edge, de John Cena y de Roman Reigns. Desde mis inicios tuve la oportunidad de trabajar junto o contra ellos en momentos en que aún estábamos sin fanáticos bajo la pandemia. Fue algo increíble poder compartir el ring con esas leyendas siendo un novato. Como dije, tuve que aprender a ‘nadar’ rápido en mi carrera”, confesó Mysterio.

“Luego vinieron los fanáticos otra vez y pude conocer lo que era la energía de la fanaticada al momento de luchar. Sin duda, he tenido una gran escuela aquí en la WWE. Mi aspiración ahora es poder sumar más oro (campeonatos) a nivel individual y con mi grupo Judgement Day. Ya ‘mami’ (Rhea) es campeona. Ahora acaban de anunciar el nuevo y vacante título mundial y es posible que Finn Balor, Damien o yo podamos optar por él. También podríamos buscar pronto los campeonatos en parejas que tienen Kevin Owens y Sami Zayn. No les tenemos miedo”.