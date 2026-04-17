Johannesburgo. Dos hombres fueron descalificados de una de las carreras de maratón más importantes de Sudáfrica después de que acabaran entre los 10 primeros de la carrera femenina, en un ejemplo de trampas que ha ensombrecido la actuación de corredores honrados.

Su intento de intercambiar los dorsales, que llevan los números de identificación que llevan los corredores, tuvo como consecuencia que dos corredoras acabaran inicialmente fuera de los 10 primeros en el maratón Two Oceans, celebrado en Ciudad del Cabo el 12 de abril.

La carrera anual Two Oceans es uno de los maratones más emblemáticos de Sudáfrica e incluye un ultramaratón de 56 kilómetros (34.7 millas) y un medio maratón de 21,1 kilómetros (13,1 millas). La prueba atrae a más de 16.000 participantes y terminar entre los 10 primeros es un logro importante para la mayoría de los corredores.

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Los dos hombres, Luke Jacobs y Nic Bradfield, acabaron séptimo y décimo. Fueron descalificados después de que un miembro de la junta del maratón descubriera el engaño. Las corredoras que habían sido eliminadas fueron reconocidas posteriormente por sus legítimas clasificaciones.

Jacobs y Bradfield se enfrentarán a procesos disciplinarios por parte del subcomité disciplinario del maratón, declaró Stuart Mann, miembro de la junta del Two Oceans Marathon, que ayudó a descubrir el engaño.

Intercambiar dorsales es poco ético y arriesgado

Intercambiar dorsales con otro maratoniano se ha convertido en algo cada vez más habitual, pero también conlleva consecuencias de largo alcance, según Mann.

“No sólo se considera poco ético, sino que también plantea riesgos sanitarios y médicos en caso de emergencia, ya que puede administrarse una medicación errónea a una persona equivocada”, afirma Mann.

Intercambiar dorsales puede obedecer a distintas motivaciones, explica Mann. Para algunos, se hace para evitar perder dinero si se lesionan o por alguna otra razón inesperada no pueden correr la carrera. Para otros, la práctica engañosa les permite obtener un tiempo más rápido que les sirva para clasificarse en una carrera futura.

Las fotos online llevan a descubrimientos y disculpas

Mann recibió el soplo de uno de los intercambios después de que Jacobs publicara fotos suyas en la carrera en las redes sociales y la gente se diera cuenta de que en su dorsal aparecía el nombre de “Larissa”.

Tras una investigación posterior, Mann se enteró de que Jacobs compitió utilizando un dorsal asignado a Larissa Parekh, que estaba inscrita para competir en la carrera femenina.

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“Cometí un error de juicio y no tuve en cuenta las consecuencias. No debería haber participado”, dijo Jacobs en una disculpa escrita.

Jacobs y Bradfield también tropezaron con la tecnología deportiva moderna. Los oficiales de carrera vieron a las 10 primeras mujeres cruzar la línea de meta, pero los datos de los chips de los dorsales indicaban que otras dos mujeres también habían cruzado, aunque no fueron observadas por los oficiales.

La discrepancia llevó a la revelación de que Bradfield compitió con un dorsal perteneciente a Tegan Garvey, que más tarde admitió haber renunciado a su dorsal tras sufrir un problema en la cadera antes de la carrera.

“El día anterior, mi cadera cedió por completo, dejándome incapaz incluso de caminar. Me sentí tan mal como para renunciar a mi inscripción en la carrera que mi amigo corrió en mi lugar”, dijo Garvey.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.