Edgardo Nazario avanza a las semifinales del taekwondo en Santo Domingo
Buscará esta tarde el pase a la final frente al mexicano David Millán.
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Santo Domingo. El puertorriqueño Edgardo Nazario derrotó este domingo 2-1 al panameño Israel Campbell para avanzar a las semifinales de la división de -63 kilogramos del torneo de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Después de ceder el primer capítulo por 10-3, Nazario reaccionó para adjudicarse los siguientes dos y quedarse con el combate.
En la tercera y decisiva vuelta, el panameño cayó en dos ocasiones sobre el tatami, lo que sentenció la victoria del boricua.
Nazario buscará ahora su boleto a la final cuando enfrente al mexicano David Millán en la semifinal, pautada para las 3:38 p.m. en el Pabellón de Combate II en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
Pendientes a la actualización de estos resultados.