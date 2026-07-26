Santo Domingo. El puertorriqueño Edgardo Nazario derrotó este domingo 2-1 al panameño Israel Campbell para avanzar a las semifinales de la división de -63 kilogramos del torneo de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Después de ceder el primer capítulo por 10-3, Nazario reaccionó para adjudicarse los siguientes dos y quedarse con el combate.

En la tercera y decisiva vuelta, el panameño cayó en dos ocasiones sobre el tatami, lo que sentenció la victoria del boricua.

Nazario buscará ahora su boleto a la final cuando enfrente al mexicano David Millán en la semifinal, pautada para las 3:38 p.m. en el Pabellón de Combate II en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Pendientes a la actualización de estos resultados.